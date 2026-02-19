我是廣告 請繼續往下閱讀

威力不輸流感 諾羅病毒讓人吐到沒力

▲農曆春節年假慢慢要進入尾聲，開工、開學後診所、醫院又將掀起一波生病潮。（示意圖／記者徐銘穗攝）

流感年後恐大爆發 幼童、長輩注意重症

農曆春節年假慢慢要進入尾聲，開工、開學後診所、醫院又將掀起一波生病潮，醫師提醒，，尤其是諾羅病毒，嘔吐、腹瀉症狀相當明顯，且傳染力超強；流感則要注意A型H3N2新變異病毒，先前已在日本引發大流行。過敏專科及兒科專科醫師王韋力說明，嚴重也會併發肌肉酸痛、發燒等，與流感類似的症狀。諾羅病毒推估在寒假結束前後都會是高峰期，王韋力提醒，諾羅病毒主要靠食物傳播，傳染力極強，每100隻病毒就可能致病，做為參考，人類口水隨便都有上萬隻病毒；流感方面，衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉提醒，台灣目前的流感病毒以A型H3N2的K分支為最多，這是屬於新變異病毒，流感最常見的症狀就是發燒、咳嗽、嘔吐，且馬瑞杉強調，最重要的預防方式就是勤洗手，尤其在餐前、便後、接觸公共設施後，避免病毒透過手口途徑傳播；來往人潮密集場所也建議佩戴口罩，