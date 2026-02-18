我是廣告 請繼續往下閱讀

腹瀉群聚近9成是諾羅 疾管署：傳播風險高

總統賴清德今（18）日一早到台南台南祀典武廟拜年發紅包，但武廟主委林培火突然臉色蒼白，忍不住嘔吐，甚至波及到站在旁邊的賴清德，嚇壞在場眾人。林培火表示，家中有人感染諾羅病毒。疾管署今（18）日也說明，統計除夕的腹瀉就診人次為2256、初一則上升15.1%、為2596。賴清德到台南祀典武廟拜年發紅包。不料，在立委陳亭妃致詞時發生意外插曲，武廟主委林培火突然臉色蒼白，忍不住嘔吐，波及到站在旁邊的賴清德，嚇壞在場眾人。林培火事後表示，家裡近日有人感染諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就沒事了。疾管署副署長林明誠今說明，在過年類流感最新統計，除夕急診就診人次為2729、初一3313，上升21.5%；較去年過年單日低40.4%。至於腹瀉部分，除夕急診就診人次為2256、初一2596，較去年過年單日低61.6%。林明誠說，近期腹瀉群聚接近9成（88%）是諾羅病毒所造成。對於武廟主委吐到旁人，林明誠則說，因為自己並不在現場，但諾羅本身傳播風險相當高，只是場合本身是在開放的空間，風險則不一定。他說，衣服和皮膚並不會傳染，但在處理遭噴濺的衣物，有無妥善處置非常重要。林明誠表示，春節期間大家容易群聚，像是打麻將的時候，若有一個人得到諾羅病毒，其他人也容易感染，因為大家都在麻將桌上，且都會吃東西等，加上摸來摸去，手部衛生就成了關鍵；尤其天氣冷，大家門窗緊閉，密閉空間的傳播力也會高。