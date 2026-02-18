我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭伊健（左）在《百萬人推理》中飾演警探「陳家任」，雖然在辦案現場威風凜凜，卻與女兒陳姸霏（右）長期處於冷戰僵局。（圖／Netflix提供）

▲婁峻碩飾演的百萬網紅「柚子」，被網友誇讚是「本色演出」。（圖／Netflix提供）

《百萬人推理》評價好看嗎？網友兩極觀點總整理

📺️《百萬人推理》：播出資訊與平台

📺️《百萬人推理》：劇情介紹

Netflix 跨世代偵查影集《百萬人推理》強勢來襲！這部由《華燈初上》原班製作團隊打造的懸疑新作，於12日全球獨家上線，短短48小時便榮登。《NOWNEWS今日新聞》為您整理《百萬人推理》的3大看點，看港星鄭伊健如何與林心如夢幻聯動，引爆全網討論。久未在台灣螢幕露面的港星鄭伊健，這次在劇中化身直覺敏銳的獨行警探「陳家任」。不少網友看完前幾集後激動留言：「鄭伊健怎麼都沒變！」、「演台灣警察也這麼帥」。除了展現寶刀未老的拔槍、飛車追逐等動作戲，鄭伊健更演活了外表威風、內心卻與女兒（陳姸霏飾）冷戰的父親。為了呈現最地道的台劇感，劇組更邀請金鐘男星邱凱偉（Darren）為鄭伊健全程配音，聲線融合度極高，毫無違和感。得知新戲奪下榜首，鄭伊健興奮表示，自己平常看 Netflix 也會參考熱門榜單，看到作品受歡迎非常有成就感。他感慨提到，這部作品正好在農曆新年期間全球同步上線，期盼不同地區的觀眾都能在佳節感受到這份推理魅力。《百萬人推理》最讓觀眾驚艷的，莫過於天后林心如的特別出演。林心如在劇中飾演鄭伊健已離開的太太，雖然戲份集中在回憶片段，但兩位大咖同台對戲的強大氣場，被網友譽為「年度最強夢幻聯動」。鄭伊健也特別致謝林心如，稱讚兩人默契十足，讓家庭戲碼情感更加深厚。婁峻碩飾演百萬網紅「柚子」，被誇讚是「本色演出」。他在劇中性格直率、帶點中二卻正義感爆棚，成為破案關鍵。為了還原最真實的網路生態，劇組更請來 阿翰、千千、琳妲、草爺、鐵牛 等多位一線網紅客串。故事圍繞著神祕預言家「巴巴女巫」與針對網紅的連續殺人案，劇中更加入「網友參與推理」的現代元素，探討網路公審與流量虛偽面，讓觀眾在追劇時更有共鳴。隨著全劇上線，網路評價也呈現兩極化討論：「鄭伊健的魅力撐起全場」、「動作戲運鏡很有質感」、「網紅客串很有驚喜，像在看真實的社群直播」。PTT 鄉民指出「前幾集剪輯較破碎」、「部分邏輯有漏洞」、「兇手似乎太好猜」。不過也有網友緩頰，認為劇情從第 4 集開始節奏加快，反轉力道強勁，建議「撐過前兩集會改觀」。上映日期： 2026 年 2 月 12 日（週四）播出平台： Netflix 獨家上線影集集數： 全季共 8 集核心主創： 《華燈初上》團隊製作，蘇文聖（蘇三毛）編導跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。