春節連假進入中段，桃園市府推薦民眾走訪北橫公路沿線景點，規劃結合自然景觀、賞花行程與文化走讀的走春行程，從前慈湖、角板山、小烏來、羅浮一路延伸至拉拉山，在層層山巒間感受冬末初春的山林魅力。桃園市府表示，北橫遊客中心暨經國紀念館是探索北橫故事的最佳起點，展現北橫山區與大溪木藝特色，可順遊附近的慈湖紀念雕塑公園，陵寢豐富的人文歷史，更為此行增添文化內涵，陵寢儀隊的莊嚴交接儀式於每日定時舉行，不容錯過。續往小烏來風景特定區，欣賞峽谷地形與瀑布景觀，園區內自然生態豐富，健行途中可感受溪谷水氣與山林氣息，為北橫旅程增添層次。沿線行經羅浮地區，除可體驗部落風情外，羅浮溫泉亦是北橫沿線的重要休憩據點；羅浮溫泉屬碳酸氫鈉泉，泉質溫和細緻，適合在賞花與健行行程後安排泡湯放鬆。周邊並可搭配在地餐飲，感受原鄉慢活步調。持續往北橫深入延伸至拉拉山地區，山櫻花、昭和櫻及部分八重櫻依海拔高度陸續盛開，形成階梯式花況，搭配雲霧繚繞的高山景致，成為北部地區熱門賞花去處。桃園市觀光旅遊局長陳靜芳表示，北橫沿線景點多元，適合安排一至兩日的輕旅行。歡迎民眾把握年節假期，走出戶外，迎接嶄新的一年。