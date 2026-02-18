中央氣象署預報表示，明（19）日初三清晨依舊受到大陸冷氣團影響，早晨氣溫偏冷，但白天起冷空氣減弱，各地氣溫逐漸回溫，各地高溫上看20度以上，南部高溫則可達27至30度，初五（21日）至開工日（23日）各地維持為多雲到晴的好天氣。但初四北部、東部短暫變天一日，仍有局部短暫降雨機會，民眾外出走春記得帶傘。
初三起全台回暖好天氣！初四北部、東部變天一日
根據中央氣象署預報，初三（19日）清晨仍受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫回升，但新竹以南日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。
初三起全台各地高溫上看20度，北部及東部高溫可回升至25至28度，南部高溫則可達27至30度；宜蘭、花蓮、澎湖及金門預測高溫達21至23度，北部及台東22至24度，中南部25至28度，馬祖14至15度。
初四水氣稍增多，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，桃園至苗栗平地及中南部地區為多雲到晴。
初五、初六周末飆30度高溫！下週二東北季風影響變濕
初五（21日）至開工日（23日）各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大。降雨方面，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨。溫度方面，初五、初六各地高溫預估達24度以上，西半部有機會到26至28度，甚至逼近30度高溫，花東地區預估24至26度，北部及宜蘭25至28度，中南部27至30度，澎湖23至25度，金門22至24度，馬祖16至17度。
下週二（24日）預估將有另一波東北季風增強，北部、東北部溫度先下降，中南部則還不會受影響。桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。
資料來源：中央氣象署
