總統賴清德在情人節貼出愛犬斑斑的照片，對此又惹民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪不滿，稱2月14日是人過的，也不是什麼寵物節，結婚30多年的夫妻，竟把自己的老婆比喻成狗，「這要是我，是會覺得實在不可原諒」，更稱過去賴清德時任市長、行政院長與副總統也從不見有發過狗夠到照片，「當了總統卻突然喜歡養起狗來？愛到PO出來當情人疼？」陳佩琪今日在社群平台發文，情人節那天柯文哲穿出去的粉條紋薄西裝外套，是十多年前做的，但他覺得太炫太年輕都不敢穿出去，情人節那天要去圓山站發春聯，天氣暖如夏，才被他逼穿上那件去亮相，當天自己也挑了一件粉色洋裝， 「鏡頭下看起來就如同夫妻穿情侶裝一樣的搭嘎」。話鋒一轉，陳佩琪說，意識形態明顯的民進黨和賴清德，應該不喜歡中國故事衍生出來的七夕情人節，而是喜歡西洋情人節，只是賴清德在西洋情人節這天竟PO了一張自己和狗狗的合照，相信大家都很納悶怎麼這樣。陳佩琪表示，2月14日是人過的情人節，也不是狗狗節或寵物節，結婚30多年的夫妻，竟把自己的老婆比喻成狗，「這要是我， 是會覺得實在不可原諒」。陳佩琪更質疑，很奇怪賴清德在當市長、行政院長或副總統時，也從不見有PO狗狗照片或發佈一些愛狗的文章，當了總統卻突然喜歡養起狗來？「愛到PO出來當情人疼？ 」陳佩琪說，台灣少子化嚴重，政治人物都鼓勵年輕人結婚生子，總統卻把自己弄得像單身狗一樣，真的非常不尊重另一半。