今（18）天是農曆大年初二，Yahoo內容編輯團隊運用AI，在「馬年春節攻略」推出線上求籤、紅包行情、國道概況、垃圾車清運、追劇日曆等多元新春應援小工具，同時搭配Yahoo App生活工具，如指點迷津的「答案之書」、維持體態的「訓練計時器」等輕量工具等，讓民眾在農曆春節無論是「宅家」還是出遊，一次收穫生活實用與「宅家不無聊」數位體驗。
過年時節，走春拜年行程不可少。Yahoo「馬年春節攻略」特別推出「馬年祈福、求籤擲筊」趣味工具，將傳統廟宇流程搬入手機螢幕，使用者只需誠心默念願望並點擊籤筒，便能獲取專屬開運籤詩。
除了祈求好運，馬年財運也要「加馬」跑起來！「馬年紅包放大術」結合AI投資教練與遊戲化視覺，將紅包轉化為更有計畫的理財藍圖；「紅包台股計算機」則是挑選市值前20大企業標的試算投資金額，讓理財變得直覺有趣，預見財富未來增值空間。
應對繁瑣的年節庶務更需要有數位助手支援。針對難解的紅包眉角，「紅包迴力鏢」計算機只需輸入金額與對象稱謂，系統便能提供人性化建議，確保回禮大方得體；計算結果還搭配幽默隨機評語與「悄悄話」，堪稱現代人的紅包社交指南。
而年假宅家也少不了影劇陪伴，「追劇日曆」收錄1月底至2月新開播的台、韓、中、美劇清單，好劇不漏接、聚餐話題不間斷。
每逢長假，返鄉塞車與家事清運總是讓人焦慮。透過「春節連假交通小幫手」選定日期與路線，就會自動整理收費方式、高乘載管制等關鍵動態；對於不開車的族群，也同步提供計程車加成收費資訊，精準掌握移動成本。「垃圾車查詢」則整合全台收運時程，一鍵即可查詢各區清運動態，讓用戶能從容優雅地等待垃圾車動人旋律到來。
此外，Yahoo App輕量生活工具，讓用戶每天都能補充新能量。應對年節大吃大喝的身材挑戰，「訓練計時器」陪伴網友維持運動節奏，找回良好狀態。面對需要指引的時刻，「答案之書」為猶豫時刻提供幽默建議；可累積虛擬功德的「電子木魚」，則在繁忙的數位生活中開闢一方靜謐；「價值計算器」更以趣味方式換算時間價值，讓分秒更有意義。從外在的民生管理到內在的情緒支持，Yahoo與民眾一起「馬」上開啟充滿能量、身心平衡的嶄新馬年。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而年假宅家也少不了影劇陪伴，「追劇日曆」收錄1月底至2月新開播的台、韓、中、美劇清單，好劇不漏接、聚餐話題不間斷。
更多「2026過年」相關新聞。