▲過年不用排隊擠廟宇！Yahoo「馬年祈福、求籤擲筊」，線上祈福「馬上有感」。（圖╱Yahoo提供）

「紅包台股計算機」則是挑選市值前20

大企業標的試算投資金額，讓理財變得直覺有趣

▲Yahoo「紅包迴力鏢」，再輔以「紅包放大術」、「紅包台股計算機」，幫助民眾開啟理財規劃。（圖╱Yahoo提供）

「追劇日曆」收錄1月底至2月新開播的台、韓、中、美劇清單，好劇不漏接、聚餐話題不間斷。

▲過年宅家不無聊，Yahoo「追劇日曆」讓熱門好劇不漏接。（圖╱Yahoo提供）

「春節連假交通小幫手」選定日期與路線，就會自動整理收費方式、高乘載管制等關鍵動態；

同步提供計程車加成收費資訊，精準掌握移動成本

。「垃圾車查詢」則整合全台收運時程，一鍵即可查詢各區清運動態，

▲Yahoo「春節連假交通小幫手」、「垃圾車查詢」化身神隊友，年節庶務「馬上有解」。（圖╱Yahoo提供）

今（18）天是農曆大年初二，Yahoo內容編輯團隊運用AI，在「馬年春節攻略」推出線上求籤、紅包行情、國道概況、垃圾車清運、追劇日曆等多元新春應援小工具，同時搭配Yahoo App生活工具，如指點迷津的「答案之書」、維持體態的「訓練計時器」等輕量工具等，讓民眾在農曆春節無論是「宅家」還是出遊，一次收穫生活實用與「宅家不無聊」數位體驗。過年時節，走春拜年行程不可少。使用者只需誠心默念願望並點擊籤筒，便能獲取專屬開運籤詩。除了祈求好運，馬年財運也要「加馬」跑起來！「馬年紅包放大術」結合AI投資教練與遊戲化視覺，將紅包轉化為更有計畫的理財藍圖；預見財富未來增值空間。應對繁瑣的年節庶務更需要有數位助手支援。針對難解的紅包眉角，而年假宅家也少不了影劇陪伴，每逢長假，返鄉塞車與家事清運總是讓人焦慮。透過讓用戶能從容優雅地等待垃圾車動人旋律到來。此外，Yahoo App輕量生活工具，讓用戶每天都能補充新能量。應對年節大吃大喝的身材挑戰，。面對需要指引的時刻，從外在的民生管理到內在的情緒支持，Yahoo與民眾一起「馬」上開啟充滿能量、身心平衡的嶄新馬年。