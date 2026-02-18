我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲初二前往仁德保華宮、永康廣护宫参拜祈福，向市民拜年並發送紅包。（圖／南市府提供）

農曆大年初二，總統賴清德今（18）日在臺南市長黃偉哲陪同下，持續走訪各大廟宇參香祈福，上午特別前往臺灣祀典武廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順。總統賴清德除向民眾拜年外也表示，臺灣在關稅談判等國際經貿布局上持續取得正面進展，已逐步在國際舞台站穩腳步，有信心帶領國家迎向新的大時代，為國人創造更好的未來。雖然清晨天氣略帶寒意，仍有許多民眾一早5點就到場排隊等候領總統紅包人潮絡繹不絕，在莊嚴的參拜儀式與溫馨的紅包傳遞中，洋溢濃濃年節喜氣。總統賴清德表示，大年初二來到臺南參拜，心情就像「回娘家」一樣親切溫暖，也特別向市民朋友拜年，祝福大家新春如意。他祈願神明庇佑臺灣在新的一年四時無災、八節有慶，國泰民安、社會祥和。黃偉哲表示，新春走訪廟宇除了祈願市政推動順利、市民平安健康外，也提到近期臺灣對外經貿環境有所突破，臺南受惠於關稅談判的正面進展，優質農產品在國際市場的競爭力明顯提升，為地方產業帶來嶄新契機。市府團隊未來將持續推動各項建設與產業發展，努力為市民打造更幸福、安心的生活環境。隨後，黃偉哲展開新春祈福行程，馬不停蹄走訪仁德保華宮、永康廣護宮等地方信仰中心，向神明參拜祈福，並親手發放馬年歲次小紅包，與市民朋友近距離互動。各大廟宇湧現參拜人潮，排隊領取紅包的民眾絡繹不絕，現場洋溢濃濃的新春喜慶氛圍。