桃園南崁溪出現大量白色泡沫 環保局火速派員稽查

▲桃園市政府環保局稽查人員循線追查發現，排放廢水的罪魁禍首是位在三民路二段的加油站附設洗車場所為，立即依法開罰並要求限期改善。（圖／桃園市環保局提供）

循線追查竟是加油站附設洗車場廢水 已依法開罰

大年初二，不少民眾回娘家或是開始進行走春計畫，但桃園南崁溪今（18）日下午突然出現大量泡沫，引發在地居民關注，並把照片PO上臉書「桃園大小事」詢問，這是工廠排放污水嗎？消息一出，桃園市府環保局立即派員到場稽查，經溯源追查發現，竟是三民路二段的加油站附設洗車場的洗出廢水，立即依《水污染防治法》第30條依法告發，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，並要求業者限期改善。南崁溪面突然佈滿白色泡沫，民眾火速將相關畫面放上臉書地方社團詢問，質疑是附近工廠趁著春節連假偷排放廢水，吸引大批居民紛紛留言表示，「又來了」、「這時候非常適合偷排」、「以為大過年的沒人會知道」、「趕快通報環保局」，果然引起常在網上海巡的桃園市議員詹江村，火速通報稽查人員前往了解。環保局稽查人員到場循線追查排水路徑，確認泡沫來源是一家三民路二段的加油站附設洗車場所為。由於該洗車場未妥善收集、處理洗車後產生的泡沫與廢水，而是直接讓它排入側溝、流入溪內，恐對水體水質及生態環境造成衝擊。由於已明顯違反水污染防治相關規定，因此環保局火速依相關規定進行開罰，並要求業者全面檢視污染防治設施，防止類似情形再次發生。環保局強調，執法沒有假期，即便春節期間仍有稽查人員留守待命，持續監控各類可能污染行為，不肖業者切勿心存僥倖。若民眾發現污染情事，可撥打1999市民服務專線或0800-066666公害陳情專線，均提供24小時受理服務，環保局會即時派員查處。