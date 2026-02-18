過年最怕長輩尷尬問題連發，餐桌上的經典攻防戰總是不斷上演。近日就有一名網友在Threads上發文分享，今年除夕圍爐叔叔連番追問妹妹何時結婚、為何沒帶男友，她原以為妹妹會尷尬閃躲問題，沒想到竟冷靜回嗆「我男朋友跟他老婆在圍爐」，全桌瞬間安靜，長輩當場閉嘴。貼文吸引逾8萬人按讚，不少網友大讚「已讀亂回」就是過年生存神技。而《NOWNEWS今日新聞》也特別整理出網友的「過年長輩問答10大金句」，提供讀者參考春節自保語錄。
除夕圍爐長輩狂亂問！她「回答一句」秒鎮住全場：不敢再問
一名網友近日在Threads上發文分享，今年除夕夜圍爐時，叔叔對妹妹展開連環提問，從感情狀況問到婚姻規劃，句句丟出直球：「什麼時候結婚？」、「怎麼沒帶男朋友來？」、「也到了該結婚的年紀了吧？」場面一度陷入熟悉又尷尬的長輩盤問橋段。
原以為妹妹會閃躲或尷尬帶過，沒想到她神情平靜、語氣從容，當場丟出一句震撼回覆：「我男朋友跟他老婆在圍爐。」短短一句話，讓全桌空氣瞬間凝結。原PO形容，叔叔當場閉嘴，其他親戚也驚呆不語，現場直接靜音。妹妹這記「神回」不但成功止血，還讓長輩無從接話，堪稱過年最強反擊。
貼文曝光後迅速掀起討論，吸引超過8萬人按讚朝聖。網友紛紛留言表示：「自從學會胡說八道以後，身心健康多了」、「猛藥一下鎮住全場」、「瞬間終結長輩話題的神回覆」、「好喜歡平靜發瘋的發言」、「已讀亂回真的是生存很重要的一招」。
也有人分享自身經驗，指出長輩未必真的惡意干涉，只是沒有話題才圍繞婚事打轉，因此改採「反向開話題」策略，主動關心對方家庭近況，反而更有效化解尷尬。
過年長輩問句攻擊怎麼回覆？經典「10大問答」一次看
◼︎Q：怎麼沒帶男朋友來圍爐呀？
A：我男朋友跟他老婆在圍爐／全部叫來的話旁邊那空桌會坐滿。
◼︎Q：什麼時候要結婚？
A：這間房子先送我，我就有嫁妝了。
◼︎Q：怎麼還不交女朋友／男朋友？眼光不要太高啦！
A：好的對象都先被挑走了，哪輪得到我餒。
◼︎Q：怎麼還不生小孩？
A：沒看到基因好的，也沒中樂透。
◼︎Q：為什麼不生第二胎？
A：生了幫我養到成年，我願意生／有在努力，但就是生不出來。
◼︎Q：在哪裡工作？
A：在外面。
◼︎Q：今年薪水、年終領多少呀？
A：叔叔、阿姨，請問不夠的話是找你們領差額嗎？
◼︎Q：你表哥在台積電，阿你捏？
A：我是台積電股東啦（買股票）。
◼︎Q：幹嘛要養貓？
A：養小孩更麻煩啊！那你幹嘛生小孩？
◼︎Q：今年怎麼變胖了？
A：我只是比您有福氣多了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads上發文分享，今年除夕夜圍爐時，叔叔對妹妹展開連環提問，從感情狀況問到婚姻規劃，句句丟出直球：「什麼時候結婚？」、「怎麼沒帶男朋友來？」、「也到了該結婚的年紀了吧？」場面一度陷入熟悉又尷尬的長輩盤問橋段。
原以為妹妹會閃躲或尷尬帶過，沒想到她神情平靜、語氣從容，當場丟出一句震撼回覆：「我男朋友跟他老婆在圍爐。」短短一句話，讓全桌空氣瞬間凝結。原PO形容，叔叔當場閉嘴，其他親戚也驚呆不語，現場直接靜音。妹妹這記「神回」不但成功止血，還讓長輩無從接話，堪稱過年最強反擊。
也有人分享自身經驗，指出長輩未必真的惡意干涉，只是沒有話題才圍繞婚事打轉，因此改採「反向開話題」策略，主動關心對方家庭近況，反而更有效化解尷尬。
過年長輩問句攻擊怎麼回覆？經典「10大問答」一次看
◼︎Q：怎麼沒帶男朋友來圍爐呀？
A：我男朋友跟他老婆在圍爐／全部叫來的話旁邊那空桌會坐滿。
◼︎Q：什麼時候要結婚？
A：這間房子先送我，我就有嫁妝了。
◼︎Q：怎麼還不交女朋友／男朋友？眼光不要太高啦！
A：好的對象都先被挑走了，哪輪得到我餒。
◼︎Q：怎麼還不生小孩？
A：沒看到基因好的，也沒中樂透。
◼︎Q：為什麼不生第二胎？
A：生了幫我養到成年，我願意生／有在努力，但就是生不出來。
A：在外面。
◼︎Q：今年薪水、年終領多少呀？
A：叔叔、阿姨，請問不夠的話是找你們領差額嗎？
◼︎Q：你表哥在台積電，阿你捏？
A：我是台積電股東啦（買股票）。
◼︎Q：幹嘛要養貓？
A：養小孩更麻煩啊！那你幹嘛生小孩？
◼︎Q：今年怎麼變胖了？
A：我只是比您有福氣多了。
更多「2026過年」相關新聞。