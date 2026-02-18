我是廣告 請繼續往下閱讀

中國《央視》「春節聯歡晚會」（春晚）於除夕晚間登場，王菲、機器人武術等節目登場，而中國網紅Papi醬此前被下架的諷刺影片「我想像中的春晚導演」，也被網友翻出來對比，發現「再加100個機器人」、「找個姓馬的上來」、「歌手去演小品」等笑點，幾乎百分之百命中春晚，引發熱議。Papi醬（姜逸磊）在1月30日發布諷刺影片「我想像中的春晚導演」，在抖音、Bilibili等社群平台引發熱烈迴響，但在短短幾天後就被全網消音，引發議論。而在《央視》馬年春晚正式播出後，網友也翻出Papi的影片對比，發現不少驚人相似之處，直呼「我看春晚是為了看papi醬壓對了多少題，結果發現幾乎全中」、「難怪Papi醬春晚視頻被下架，因為她壓中題了，還壓對了用兩個脫口秀演員控時間。」Papi醬在影片中諷刺，「人太少了，沒有場面，得加人，加100個舞蹈演員、加100個兒童演員、再加100個機器人，要AI的，今年是馬年再加100匹馬」。而在春晚內容中，不少節目都有大量的舞蹈演員、兒童演員塞滿舞台，而宇樹科技機器人與武術學校學生共同表演的「舞BOT」，更是今年春晚最熱話題。此外，小品「奶奶的最愛」，也有松延動力的奶奶機器人出演。開場表演「馬上有奇蹟」就是馬的主題。Papi醬也諷刺春晚為了流量，「歌手去演小品，相聲演員去唱歌，流量藝人去講相聲，主持人去表演雜技」，還強硬加入短劇的話題。春晚節目中也有陳小春、言承旭、易烊千璽、張新城、劉濤、鄧超、丁禹兮等演員唱歌，小品演員沈騰、馬麗出演微電影等。而Papi醬也提到，「港澳台、大灣區、雲貴川…都上，能來現場的都來，來不了現場的去分會場」，春晚也一如預期，有張鈞甯、伊能靜、歐陽娜娜等8位台灣藝人登場；在安徽合肥、黑龍江哈爾濱、浙江義烏、四川宜賓都有分會場。Papi醬連串場環節都精準預言「找個姓馬的」就有馬麗上場，兩個脫口秀演員控時間，從開場到結尾幾乎全數命中。不少中文網友在X平台熱議：「糟糕了，Papi醬離全網封禁不遠了，被查稅只是時間問題了」、「我記得是導演專業畢業的」、「預言家刀了」、「papi神預測，說明套牢很深」、「春晚節目加起來都不如這個好笑」、「諷刺的最高境界：把劇本寫得太准，最後連自己都上不了台」、「難怪會被斃掉」。還有看完春晚的網友直言，「最好笑的是那個諷刺各種部門互相踢皮球不辦事的小品，明顯就掐頭去尾了，搞得最後不知所云，想諷刺最後卻峰迴路轉，想歌功頌德但沒時間了，笑死了。」