玩刮刮樂是每年過年的應景活動，不少人玩刮刮樂時通常會利用硬幣或刮刮樂鐵環，使用起來不只龜速還容易髒手。對此，就有民眾推薦表示，玩刮刮樂時可以改用「刮刮樂神器」廚房鋼刷，10秒內就能輕鬆刮完整張刮刮樂，不費時又能保持手部乾淨，過去還有民眾直擊部分彩券行也愛用鋼刷，好用程度連彩券行也認證。
刮刮樂不靠硬幣玩了！「隱藏神器」省力又神速爆紅
有網友近日在Threads貼出一段影片，畫面中可見他正在刮開一張刮刮樂，但仔細一瞧使用的器具，既不是硬幣銅板，也不是一般彩券行常見的鐵環、木棍，竟是改用廚房器具「鋼刷」刮獎，使用過後甚至還大讚「強啊⋯相見恨晚的鋼絲刷」。
貼文曝光後，瞬間引來不少過來人認證神速，紛紛留言稱讚「這適合想兼具從容又能掩飾猴急的我」、「這樣不錯欸，手不會髒」、「這真的刮得好乾淨」、「感覺真的很好用耶！超省力」。
玩刮刮樂用鋼刷「連彩券行也愛」！菜瓜布、湯匙也成神器
據了解，一般彩券行通常會提供銅板鐵環、木棍等器具，供民眾玩刮刮樂時更方便，但這兩款施力點小、可刮範圍又不大，加上一張彩券行可刮的區域太大，兩者使用起來經常被嫌棄太龜速，甚至會讓人刮到手痠、手髒。
但在幾年前突然有民眾分享刮刮樂神器「鋼刷」的實用之處，表示鋼刷應用在刮刮樂，比起一般硬幣、鐵環還快速又方便，最快10秒內就能刮開一張，若把握力道，也不會導致刮刮樂遭刷破，是個相當實用的工具。過去甚至有民眾目擊，發現彰化員林、澎湖等地的彩券行，直接在桌面附上「長柄鋼刷」，提供給民眾快速玩刮刮樂，換句話說，鋼刷的方便程度就連彩券行也認證。
有趣的是，近年來不只鋼刷成為刮刮樂神器爆紅，還有民眾推薦菜瓜布、湯匙木棍等，但也有民眾不在乎刮得快不快，反而使用自家招財小物，包括信用卡、小鏟子金鏟子等，希望能借助財神爺之力刮中大獎。
玩刮刮樂破掉怎麼辦？解決方式一次看
但民眾刮刮樂時記得別太用力，根據《公益彩券發行條例》第13條：「中獎之公益彩券因火燻、水浸、油漬、塗染、破損或其他情形，致不能辨認真偽者，不予兌獎。」也就是說倘若不小心刮破刮刮樂QR Code、條碼等，有可能因此無法兌領獎金。如果只是不小心刮破QR Code，雖然可以直接查看條碼上的數字，直接輸入電腦兌換，但部分彩券行怕會出問題，會建議直接到銀行兌獎換現金。為了避免麻煩，民眾玩刮刮樂時出力記得小心，千萬別因小失大。
資料來源：台彩官網、公益彩券發行條例
