刮刮樂不靠硬幣玩了！「隱藏神器」省力又神速爆紅

▲民眾推薦玩刮刮樂時，可以利用鋼刷刮開獎區，不只快速又不髒手。（圖／翻攝Threads）

玩刮刮樂用鋼刷「連彩券行也愛」！菜瓜布、湯匙也成神器

▲一般彩券行通常會提供銅板鐵環供民眾使用，但施力點太小，加上一張彩券行可刮的範圍太大，刮起來經常被嫌棄太龜速。（圖／記者葉政勳攝）

過去甚至有民眾目擊，發現彰化員林、澎湖等地的彩券行，直接在桌面附上「長柄鋼刷」，提供給民眾快速玩刮刮樂，換句話說，鋼刷的方便程度就連彩券行也認證。

▲（圖／翻攝Threads）

玩刮刮樂破掉怎麼辦？解決方式一次看

倘若不小心刮破刮刮樂QR Code、條碼等，有可能因此無法兌領獎金。如果只是不小心刮破QR Code，雖然可以直接查看條碼上的數字，直接輸入電腦兌換，但部分彩券行怕會出問題，會建議直接到銀行兌獎換現金