我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（18）日參拜祀典武廟，未料祀典武廟主委林培火身體不適嘔吐，一旁賴清德也被波及，對此當時也在場的綠委郭國文還原始末，表示賴清德當下立即切換成「賴醫師模式」，直覺反應不是擦拭自已的衣服，而是上前關心主委，自己則拿出手帕，協助總統做簡單清理，「把別人的需求放在自己前面，就是台南人最熟悉的賴桑」。後續也將手帕放在密封袋裡丟掉了，希望主委早日康復，大家都健康平安。總統賴清德來到台南的台灣祀典武廟參拜時，因主委身體不適嘔吐，而站在主委身旁的總統也遭到波及。郭國文表示，當下總統立刻切換為「賴醫師模式」，直覺反應不是擦拭自己的衣服，而是上前關心主委狀況。在確認主委身體健康後，後續自己則拿出手帕，協助總統做簡單清理，「把別人的需求放在自己前面，就是台南人最熟悉的賴桑」。郭國文說，​由於主委家人有感染諾羅病毒，為了健康防疫，自己也將手帕放在密封袋裡丟掉了，也希望主委早日康復，大家都健康平安。