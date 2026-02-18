我是廣告 請繼續往下閱讀

配合我國氣候變遷政策規劃，以及接軌國際永續發展趨勢，金管會持續推動「綠色及轉型金融行動方案」，引導金融資金支持產業淨零轉型，協助達成我國2050年淨零排放目標。金管會表示，截至2025年底，我國綠色投融資規模已逾新台幣4.9兆元，穩健朝2030年6兆元目標邁進。金管會說明，在資金引導方面，為協助投資人識別具備減碳實績的企業，並促進市場資金支持綠色轉型，自2025年起推動建置我國綠色證券認證制度，目前已完成試評作業，規劃將於2026年正式啟動。另外，櫃買中心持續協助地方政府發行永續政府債券，2025年高雄市及桃園市政府合計發行129億元，並預計於2026年初發行首檔「中央政府永續發展債券」，持續導引民間資金投入政府永續建設。金管會也持續透過令釋及修法，逐步放寬保險業投資標的範圍，鼓勵保險資金投入公共建設及永續相關產業，截至2025年底，保險業投資綠能電廠及永續發展債券金額已分別達864億元及1607億元。在資料建置與轉型風險方面，聯徵中心所建置「金融業氣候實體風險資訊整合平台」已導入地理資訊系統（GIS）技術，協助金融機構透過地址檢索比對區域氣候風險值，提升風險辨識精準度；同時透過「企業ESG資料平台」整合重大污染裁罰、環境標章及職業災害等資訊，協助金融機構評估授信戶之社會責任表現及授信品質。證交所及櫃買中心已敦促1646家上市櫃公司揭露溫室氣體盤查結果，其中278家應揭露企業已全數完成盤查與確信申報；聯徵中心截至2025年底，亦已透過銀行蒐集4332家企業之範疇一及範疇二排放資訊，持續充實我國企業碳排數據基礎，強化金融機構轉型風險評估能力。金管會說明，已完備金融業溫室氣體範疇一、二及範疇三（財務碳排放）揭露與確信時程規劃，其中範疇三比照上市櫃公司接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則之時程，預計自2030年起由上市櫃本國銀行與金控公司下子銀行、資本額100億元以上保險公司及證券商，以及資產管理規模達6000億元以上投信事業率先揭露。金管會持續鼓勵金融業於永續報告書或對外文件中，循序揭露減碳目標、推動策略及階段性進展，並適時說明所採計算邊界、方法學或資料來源等關鍵資訊，以提升資訊揭露之透明度與一致性。在人才培力方面，相關研訓單位持續推動永續金融證照並增設電腦測驗場次，配合金融業者需求開辦ESG主題課程及新增數位學習內容，以提升參訓便利性。截至2025年底，已有4萬5554人通過基礎能力測驗，其中金融從業人員占74%，另有1290人取得進階能力證照。