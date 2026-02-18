我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 陳其邁前往旗津中洲廣濟宮及天后宮參香祈福，並發送小紅包，現場與民眾合影、自拍、簽名留念；隨後童心大發玩起套圈圈遊戲，現場年節氣氛濃厚。（圖／高市府提供）

▲ 熱情民眾送上市長陳其邁插畫像，與陳其邁合影留念。（圖／高市府提供）

大年初二迎新春，高雄市長陳其邁今（18）日走訪彌陀彌壽宮、梓官中崙城隍廟參香祈福時表示，中央總預算攸關地方各項政策與基礎建設推動，軍購預算與國防相關支出，亦涉及國家整體安全與發展，盼朝野以國家利益為優先，在立法院新會期中，儘速完成總預算與相關重要法案審議。陳其邁今天先走訪彌陀彌壽宮、梓官中崙城廟並在現場發送小紅包為市民朋友送上新春祝福，排隊人潮絡繹不絕，現場氣氛熱鬧；隨後陪同總統賴清德前往岡山壽天宮及前鎮鎮南宮參香，祈求國泰民安、風調雨順。下午將前往旗津中洲廣濟宮與天后宮，發送新春小紅包，與市民朋友拜年。賴清德致詞時除感謝全體國人的團結，過去一年面對天災、國際經貿與地緣政治挑戰時，讓台灣在經濟發展上持續表現亮眼；也肯定陳其邁帶領市府團隊推動城市轉型，讓高雄從傳統工業城市轉型為科技智慧城市，承諾未來將落實南北區均衡發展，「未來的高雄不只是台灣的高雄，是世界的高雄」期許高雄成為連結世界的重要城市。陳其邁表示，近年在中央支持下，高雄各項重大建設不斷，包括台積電落腳高雄、捷運紅線延伸至岡山車站，以及運動中心、社會住宅等多項重大建設。感謝賴總統在面對國際局勢與經貿挑戰時，站在第一線為產業發展爭取有利條件，讓台灣在半導體與高階製造持續保持競爭力，盼未來中央地方攜手合作，讓國家更安全、高雄經濟更進步。陳其邁稍早於彌陀受訪時表示，高雄幅員遼闊，市府致力推動區域均衡發展，近年與中央共同合作，持續推動彌陀地區多項公共建設，包括碼頭工程改建、漁港整修、過港橋工程等，投入經費超過新臺幣8億元。不僅提升地方交通與產業發展，也改善居民生活品質，部分經費仰賴中央政府挹注，對地方發展至關重要。