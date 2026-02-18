我是廣告 請繼續往下閱讀

紅豆食府天母店農曆春節期間爆出多人用餐過後上吐下瀉，北市衛生局指出，17日接獲醫療機構通報，有8位民眾在除夕夜用餐後，隔天出現腹瀉、嘔吐等症狀，衛生局18日通知停業。據了解，紅豆食府發生食安問題已不是首次，2024年就曾發生民眾購買餐盒食用後驚見蟑螂，遭衛生局稽查，民眾更憤而告上法院。北市衛生局提到，17日晚間接獲醫療機構通報，有8位民眾在16日、也就是除夕夜晚上前往紅豆食府天母店用餐，內容包括冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎斑、紹興豬腳等，但用完餐後，到17日上午陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，達通報6人以上停業規定。北市衛生局指出，18日上午已通知餐廳停業。業者需完成所有工作人員教育訓練，提具改善措施經衛生局審查暨衛生缺失複查合格始得復業。據了解，紅豆食府食安出現疑慮已經不是第一次，該店食安問題早在2024年7月就已發生，當時民眾攜子前往北投榮總美食街的紅豆食府石牌店購買餐盒，沒想到孩子食用餐盒到一半竟驚見蟑螂，當場反胃，當晚還因腹脹、腸胃炎上吐下瀉掛急診，總計花費醫療費904元。該民眾也憤而向餐廳提告求償逾501萬餘元。士林地方法院審理後，認為「紅豆食府」餐盒確有瑕疵，但餐盒與病症欠缺因果關係，因此僅判處退還便當價金90元及利息。民眾認為，業者未盡食安管理責任，遂告求償含父母及兒子的精神慰撫金各167萬元，另加上醫療費及便當5倍懲罰性賠償金450元，總計501萬1354元。而此案北市衛生局當時也隨即到場稽查，衛生局表示，9日接獲檢舉，11日已前往現場稽查，現場查有病媒出沒痕跡、廚餘桶不潔、層架不潔等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者限期改善，如複查仍不符規定，將依法處辦。無獨有偶，2026過年期間，分店又再度發生食安事件，顯見業者仍不對食品衛生、安全健康加以改進、把關，令人憂心。針對除夕夜發生事件，北市衛生局今日也前往現場稽查，衛生局表示，已命限期21日（週六）前改善，期屆複查如未改善，依違反食安法第8及44條處6萬元到2億元罰鍰。