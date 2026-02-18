焦凡凡與婁峻碩於2024年登記結婚，去年宣布懷孕好消息，預產期落在今年3月中旬，夫妻倆新春期間也返鄉過年，配合家人們「扮老」的Dress Code，只見焦凡凡挺著孕肚化身老奶奶，造型相當逗趣，讓網友們笑喊：「拜託廠商找焦奶奶演戲」、「恭喜老來得子」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
焦凡凡挺孕肚過年　與婁峻碩扮老遭虧：老來得子

焦凡凡成為人妻2年，今日她PO出與婁峻碩扮成老爺爺、老奶奶的合照，向大家拜年，照片中焦凡凡頂著灰白色的頭髮、穿上花裙且戴著老花眼鏡，造型相當用心。照片曝光後，網友笑喊：「超級可愛！焦奶奶新年快樂」、「怎麼有這麼可愛的奶奶」、「怎麼能詮釋的那麼好」、「懷孕的焦奶奶」。

▲焦凡凡（左）與婁峻碩（右）於2024年登記結婚，去年宣布懷孕好消息，預產期落在今年3月中旬。（圖／ 伊弗龐金有限公司提供）
▲焦凡凡（左）與婁峻碩（右）於2024年登記結婚，去年宣布懷孕好消息，預產期落在今年3月中旬。（圖／ 伊弗龐金有限公司提供）
焦凡凡3月中旬卸貨　婁峻碩鬆口是兒子

焦凡凡卸貨倒數，挺著巨大孕肚的她，氣色相當好，婁峻碩去年受訪時透露寶寶性別是男生，直呼：「很棒啊！現在已經確定是兒子了。」未來將多了一個好兄弟，自己也想好父子倆可以一起做很多事。

婁峻碩即將成為人父，近期努力賺奶粉錢、行程滿檔，難得放8天年假，他帶著焦凡凡回家鄉花蓮過年，婁峻碩日前感性表示，今年小倆口將度過最後一次兩人時光的情人節，在花蓮共度難得的甜蜜時光，將帶老婆走訪花蓮各大景點。

資料來源：焦凡凡IG


相關新聞

焦凡凡挺7月肚主持跨年險走光！婁峻碩1舉動護愛　直播畫面閃瞎眾

婁峻碩明年當爸！搶先曝光寶寶性別：是兒子　揭焦凡凡懷孕近況

婁峻碩當爸後大解放！脱到只剩一件開運紅內褲　猛男秀肌肉照曝光

鄭伊健太帥！阿翰羞到從椅子上摔下來　婁峻碩拍戲和他對罵超興奮