▲焦凡凡（左）與婁峻碩（右）於2024年登記結婚，去年宣布懷孕好消息，預產期落在今年3月中旬。（圖／ 伊弗龐金有限公司提供）

焦凡凡與婁峻碩於2024年登記結婚，去年宣布懷孕好消息，預產期落在今年3月中旬，夫妻倆新春期間也返鄉過年，配合家人們「扮老」的Dress Code，只見焦凡凡挺著孕肚化身老奶奶，造型相當逗趣，讓網友們笑喊：「拜託廠商找焦奶奶演戲」、「恭喜老來得子」。焦凡凡成為人妻2年，今日她PO出與婁峻碩扮成老爺爺、老奶奶的合照，向大家拜年，照片中焦凡凡頂著灰白色的頭髮、穿上花裙且戴著老花眼鏡，造型相當用心。照片曝光後，網友笑喊：「超級可愛！焦奶奶新年快樂」、「怎麼有這麼可愛的奶奶」、「怎麼能詮釋的那麼好」、「懷孕的焦奶奶」。焦凡凡卸貨倒數，挺著巨大孕肚的她，氣色相當好，婁峻碩去年受訪時透露寶寶性別是男生，直呼：「很棒啊！現在已經確定是兒子了。」未來將多了一個好兄弟，自己也想好父子倆可以一起做很多事。婁峻碩即將成為人父，近期努力賺奶粉錢、行程滿檔，難得放8天年假，他帶著焦凡凡回家鄉花蓮過年，婁峻碩日前感性表示，今年小倆口將度過最後一次兩人時光的情人節，在花蓮共度難得的甜蜜時光，將帶老婆走訪花蓮各大景點。