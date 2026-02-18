我是廣告 請繼續往下閱讀

東帝汶啟動戰爭罪刑事程序，使緬甸與新科東協成員國的外交關係降至冰點。東帝汶司法部受理緬甸欽邦人權組織對軍政府高層的指控後，緬甸旋即要求東帝汶駐緬外交代表於7天內離境。這場人權訴訟已演變為東協內部的重大政治衝突。這起案件起源於軍政府自2021年政變以來對平民的空襲與清剿行動，相關行為被指控構成國際法下的重大罪行。調查對象包含軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing），目前東帝汶已指派檢察官展開法律程序，使此案由政治聲明正式進入司法軌道。自2021年軍方推翻民選政府後，緬甸局勢持續惡化。聯合國報告指出，大規模鎮壓已造成數千人死亡與百萬人流離失所。內戰型態的演變，促使人權團體在區域內尋求司法突破。欽邦人權組織（CHRO）負責人薩萊札烏（Salai Za Uk Ling）表示，選擇東帝汶的原因在於其制度相對獨立，且該國具備爭取獨立的人權歷史背景。這項司法行動對東協的「不干涉內政」原則構成直接衝擊。東帝汶於2025年正式加入東協後，立即在緬甸議題上展現強硬立場。雖然東協曾提出「五點共識」試圖平息暴力，但執行成效有限。東帝汶透過司法程序追究戰罪責任，為區域政治增添了極高張力。緬甸外交部對此批評，東帝汶受理案件並與反對組織接觸屬於不可接受的行為，相關調查將加劇大眾不滿情緒。軍政府發言人則維持低調，未對外媒進一步置評。即便國際刑事法院尚未全面啟動程序，各國依據普遍管轄權受理重大國際罪行的趨勢正在增加。對軍政府而言，這項法律挑戰已實質限縮其未來的外交空間與出訪彈性。這場司法與外交交織的對峙，將東協長期迴避的難題推向檯面。當成員國被控涉及戰爭罪，區域組織對於維持表面團結或面對價值分歧的抉擇，將直接決定東協未來的國際公信力。