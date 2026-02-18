我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李嘉欣抱著愛犬的手，被網友說很像60歲。（圖／摘自 IG@michele_monique_reis)

▲55歲的李嘉欣，凍齡神話差點破功。（圖／摘自 IG@michele_monique_reis)

▲李嘉欣和老公許晉亨的西洋情人節大餐，用魚子醬排成心形，浪漫卻也奢華。（圖／摘自 IG@michele_monique_reis)

曾是香港小姐冠軍的大美人李嘉欣，55歲依舊有凍齡美貌，年輕時就立志要嫁入豪門的她，跟出身自船王之家的老公許晉亨感情還如膠似漆，馬年春節發布了各自抱著愛犬的合照。只見照片中的她，染了一頭金髮，看似洋派十足，而且臉蛋幾乎沒有歲月的痕跡，卻被發現抱著狗的手上青筋浮現，略顯乾瘦，被消遣：「這雙手像60歲。」李嘉欣才18歲就當選港姐冠軍，爸爸是葡萄牙人的她，曾有「最美港姐」的封號，也一直很在意維持外表的美麗，就算年過半百，也不肯以衰老的面貌示人，出現在公眾眼前或是在社群網站上發布的照片，她永遠都是漂亮迷人，卻沒想到把臉蛋照顧好，偏偏在手上露了餡，網友稱她「樣子像40歲，手卻像60歲，其實真實年齡都只不過是55歲」。曾以美貌出名的人，對於歲月流逝也有不同的態度，有人接受自己自然老去，呈現態度豁達的優雅，也有人一輩子都要在旁人面前維持「第一美人」的丰采，該有的保養就省不了。也沒想到現在網友越來越精，除了看臉，還會注意手，李嘉欣就是這樣的小疏忽，讓「凍齡神話」差點完全破功。今年的西洋情人節剛好也很接近春節假期，幾天前李嘉欣就發布過和許晉亨的情人節浪漫大餐照片，只見兩人雖沒入鏡，餐盤上的餐食卻是擺成心形的魚子醬，就連餐巾也折成了心形，浪漫之餘掩蓋不住奢華的氣息，不愧是富商與貴婦的曬恩愛規格。