選美冠軍出身的香港女星李嘉欣過去靠著美貌紅遍中港台，後來在2008年嫁給香港富商許晉亨後息影，當起豪門貴婦。昨（23）日是李嘉欣與許晉亨結婚17週年紀念日，兩人一起約會慶祝，李嘉欣也曬出與老公的甜蜜合照，令人稱羨。香港導演王晶就曾爆料，許晉亨家境富裕，和李嘉欣就算不工作，每月也能拿200萬港幣（約新台幣807萬）的零用錢，根本衣食無憂。
李嘉欣、許晉亨結婚17週年 放閃曬甜蜜合照
李嘉欣昨日在IG曬出一張與老公的合照，只見許晉亨一隻手抱著愛犬，一隻手搭在李嘉欣身上，夫妻倆看起來十分恩愛。現年55歲的李嘉欣保養的也很不錯，皮膚依舊光滑細緻，身材也沒走樣，加上時尚的穿搭，外型看起來彷彿只有30多歲。
李嘉欣也在貼文寫道：「Happy 17th anniversary（17週年快樂）」，粉絲見狀紛紛留言送上祝福，「大美人幸福滿滿」、「實在太美了」、「週年愉快，真是甜蜜的夫妻」、「完美的伴侶」、「祝你們恩愛到永久」。
許晉亨出身香港豪門 前妻是賭王女兒
許晉亨是香港已故船王許愛周的孫子，爸爸許世勳生前則擔任地產集團中建企業的主席，在香港無人不知許家財力雄厚。許晉亨過去也曾與澳門賭王何鴻燊二房的女兒何超瓊聯姻，但兩人2000年就和平離婚；許晉亨後來才再娶李嘉欣，並與她生下1子許世勳。小孩目前14歲，在英國就讀貴族學校。
李嘉欣、許晉亨沒拿到遺產？月領800萬零用錢
今年8月時，香港導演王晶才爆料，雖然許家有錢，但其實許世勳的遺產並沒有直接留給下一代，而是交由信託基金保管，子女不能隨意動用這筆資產，不過每月都可領到200萬港幣（約新台幣807萬）的零用錢。但這說法只是王晶單方面的爆料，李嘉欣夫妻並沒有證實此事。
資料來源：李嘉欣IG、王晶抖音
