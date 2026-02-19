我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夫妻倆身穿原住民傳統服飾「打年糕」。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

▲宇珊（中排左1）婚前就和老公說好，過年各自與家人一起過。（圖／宇珊Threads ＠shanliu0608）

去年有不少女星成為人妻，像是Lulu（黃路梓茵）、劉品言、夏宇童等等，過年動態引發關注。因初二回娘家的習俗，Lulu今年首度帶著「泰雅女婿」陳漢典回娘家，體驗部落傳統儀式「打年糕」，畫面相當有趣。不過像是宇珊、薔薔等人對傳統習俗卻有不同看法，宇珊透露自己婚後每年都與老公分開過年，「我只是結婚，不是嫁出去」，認為彼此舒服、自在最重要。沉浸在新婚喜悅中的 Lulu，今年首度以「陳太太」身分過除夕，曬出團圓照寫下「第一次成為台北媳婦的除夕夜，成功」。而她也帶著陳漢典回娘家，夫妻倆身穿原住民傳統服飾，Lulu更帶著「泰雅女婿」陳漢典打年糕，笑說：「泰雅女婿第一次回山上過年，一定要來點特別的。」更不忘爆料陳漢典非常努力想融入家族。不過對於「初二回娘家」的習俗，結婚近3年的宇珊認為，習俗是人訂出來的，只要個人覺得舒服、自在就好，透露婚前就和老公溝通好，「過年他跟他家人過，我跟我家人過」，因此每年都留在家裡過年，直說：「我只是結婚，不是嫁出去！」想法獲得不少網友認同。而性格直率的薔薔（林嘉凌），雖尚未結婚，但對於傳統「歸寧」習俗提出強烈批判，她在節目中回憶父親曾叮囑她要學會煮菜、服侍公婆，讓她氣炸回應：「你爸媽你自己照顧，我嫁誰是我的事，又不是嫁給你全家！」強調夫妻間應該相互理解並尊重，不是靠著女方退讓、委屈而成全的。