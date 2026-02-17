我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu分享與家人的團圓照，表示：「第一次成為台北媳婦的除夕夜，成功#陳太太。」（圖／Lulu臉書）

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典去年登記結婚，並於上個月補辦婚宴，婚禮結束後夫妻倆繼續馬不停蹄工作，直到過年才能好好休息。正式成為「陳太太」的Lulu也迎來婚後首個過年，昨（16）她分享團圓照，寫著：「第一次成為台北媳婦的除夕夜，成功。」另外今日Lulu則PO出和陳漢典的合照，兩人身穿原住民傳統服飾，沉浸在新婚甜蜜中，而肚皮動靜也引來關注，Lulu在主持紅白藝能大賞時，遭林志穎催生馬寶寶。Lulu迎來成為人妻後的第一個過年，昨日她分享與家人的團圓照，表示：「第一次成為台北媳婦的除夕夜，成功#陳太太。」畫面中，一家人看著她主持的除夕特別節目「紅白藝能大賞」，相當溫馨。今日，Lulu則帶著陳漢典提前回娘家，兩人穿著原住民傳統服飾，寫道：「泰雅女婿回來了！」合照閃瞎眾人。Lulu與陳漢典婚後，做人計畫引來外界關注，她在主持除夕節目時，演出嘉賓林志穎也祝福她馬年「馬上有個馬寶寶」，讓Lulu笑回：「今年就要嗎？」林志穎則說「還來得及吧？看這時間」，讓Lulu險些招架不住，互動相當有趣。其實Lulu與陳漢典對於外界關心的生子計畫，兩人態度相當一致，皆表示「順其自然、不設時間表」，陳漢典過去受訪時曾坦言，自己私心比較想要女兒，但也強調不論性別，孩子都是上天給的禮物，健康平安最重要。