主持人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典上月25日舉辦婚禮，禮金意外成為外界關注焦點，好友嘻小瓜因為包了6600元，遭網友調侃是全場包最少的人。對此，Lulu不忍了，她昨（31）日深夜在IG限時動態發文，曬出與嘻小瓜的私下對話，她表示：「錢多錢少根本不是重點，而且6600很多了好嗎？」暖心安慰好友，同時也呼籲外界不要再將婚禮重點聚焦在禮金上。
Lulu曝與嘻小瓜私下對話：錢多錢少根本不是重點
Lulu昨日深夜在IG發文，公開她與嘻小瓜的私下對話，嘻小瓜在婚禮後有傳訊息問她，6600元的金額是否真的太低？如果Lulu介意，他願意再多包一點，強調自己不是貪小便宜的人，只是不太清楚紅包行情。Lulu見狀立刻回應嘻小瓜，「不會啦！你很三巴（三八）內哈哈哈哈哈，你來我就很開心了，真的真的。不要這麼客氣，我們都很愛你，錢多錢少根本不是重點，而且6600（元）很多了好嗎？」
結婚掀起禮金風暴 Lulu無奈：不想看到朋友受傷
Lulu隨後也吐露真實心聲，首度回應關於禮金高低的話題，Lulu表示：「我跟漢典從來最介意的就是朋友之間的情誼，每一個紅包承載的都是他們給我們的祝福，婚禮本來就是一場開心的盛宴，每一位能來的、不能來的朋友我們都很珍惜，我們不想要任何一個朋友受到傷害（這完全太鬧了）」。
Lulu說自己與陳漢典都很謝謝給他們祝福的親朋好友，「這也是為什麼我們要分享S姐給我們的祝福，再一次地謝謝所有給我們這麼多愛的朋友。」希望大家不要再將焦點放在禮金上。
吳宗憲包200萬、小S包10萬 演藝圈前輩出手大方
回顧這場禮金風波，Lulu與陳漢典1月25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場眾星雲集，並由吳宗憲擔任證婚人，他也實現之前在節目上的諾言，送出200萬元大紅包，龐大金額讓網友驚訝不已。小S則是未出席婚禮，但送上10萬元紅包表示心意，相當有心。由於這場婚禮的座上賓超過一半都是明星，這才引起粉絲對於禮金數字的關注，認為如果人人都包破萬，那Lulu、陳漢典席開70桌，近700人出席的婚禮，估計能進帳高達千萬元，總金額應該會很驚人。
資料來源：嘻小瓜IG、Lulu IG
Lulu陳漢典結婚禮金估破千萬！嘻小瓜給6600元紅包挨批：全場最少
