蘋果2026年首場發表會日前已經正式發出邀請函，預計會在台灣時間3月4日舉辦，根據供應鏈最新爆料顯示，2026年iPhone將打破慣例，分春、秋兩季發表，包括平價iPhone 17e、iPhone 18 Pro系列與首款摺疊iPhone。根據分析師郭明錤與多方供應鏈消息指出，這波產品策略旨在拉長銷售週期、因應中國與印度市場競爭，可能會成為蘋果史上最大規模發表年。
3月4日春季發表會：傳聞iPhone 17e入門登場
蘋果將於3月4日舉辦春季發表會，傳聞會有iPhone 17e，取代前代iPhone 16e，定價維持599美元起跳，但升級A19晶片、MagSafe無線充電與自研數據機晶片，功能逼近主流旗艦。新機預計採用6.1吋OLED螢幕、單鏡頭相機但支援Apple Intelligence AI功能、外觀更接近iPhone 17標準版，邊框更窄，強調性價比，適合預算有限的消費者。
相較前代，iPhone 17e還可能首度導入USB-C 3.0傳輸速度、48MP主鏡頭升級，以及更長續航表現，預計成為2026年上半年銷售主力，特別針對學生、新入職場族群，台灣上市時間約3月底至4月初，Yahoo奇摩購物與PChome已開始預熱優惠。
秋季新機大爆發：iPhone 18 Pro、摺疊iPhone與Air 2齊聚
下半年重頭戲可能會落在9月上旬發表會，市場推測會推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，搭載台積電2奈米A20晶片、更大的5000mAh電池、螢幕下Face ID、可變光圈主鏡頭與自研C2數據機，效能再創新高，支援更快的Wi-Fi 7與衛星通訊升級版，iPhone 18 Pro還可能擴大到6.9吋。
而傳聞許久的蘋果首款摺疊機iPhone Fold也有望9月同步登場，採用7.8吋內螢幕＋外置3.5吋封面螢幕設計，高單價定位挑戰三星Galaxy Z Fold 7，傳聞耐用鉸鏈可撐20萬次折疊、IPX8防水，售價上看55000元。同時，iPhone Air 2時程提前亮相，超輕薄6.1吋機身僅5.5mm厚、介於標準版與Pro之間，搭載A19 Pro晶片與雙鏡頭。
資料來源：蘋果、《9TO5Mac》
