▲TPBL台灣職籃大聯盟台啤永豐雲豹隊於2025年6月25日舉行高錦瑋續約儀式，這位聯盟頂尖後衛確定母隊簽下7年合約，其中包含旅外條款，兩年後就可以跳出合約挑戰更高層級的聯盟。（圖／記者黃建霖攝）

▲TPBL新北中信特攻2025年06月16日宣布，「特攻黑豹」阿巴西海外征戰一年後，於2025-2026球季回歸並簽下「3+2」複數年合約。（圖／新北中信特攻提供）

桃園台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋憑藉出色的控球天賦與進攻侵略性，被視為爭奪本賽季聯盟MVP的一大熱門。其中高錦瑋與另一名雲豹核心林信寬皆在去年剛與球隊續約，當時兩人的合約中都包含「旅外條款」。對此，雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）近日受訪時直言若要挑戰日本B League或CBA等更高層級的職業舞台，台灣球員必須具備「洋將」般的統治力，並點本季效力中信特攻的阿巴西正是最好教材。在曹薰襄、徐宏瑋尚未入隊時，高錦瑋上賽季幾乎一人撐起雲豹後場重任，場均足足上場40分鐘，能攻下16.7分、6.4助攻、1.5次抄截。來到本季，高錦瑋負擔小了許多，雲豹營運長顏行書也認為後場人手的增加直接減輕了高錦瑋的壓力，讓他可以專注在他最有天賦的進攻上。談到高錦瑋，羅德爾表示球隊非常幸運能用長約留住這名核心戰力，並直言高錦瑋在團隊中扮演著非常重要的角色，「他留在這裡，能幫助我們把球隊打造成一個頂尖的團隊。」高錦瑋職涯進化的關鍵羅德爾認為是在領導力、運動能力等各個面向持續精進，不僅僅是球技，而是全方位的進步。羅德爾透露，自己也制定了一系列的計劃，希望能增進小高的領導力。對於台灣球員旅外的浪潮，羅德爾給出了務實的觀點。他直言，要在台灣以外的地方打球並不容易，因為一旦離開家鄉，身分就會轉變為所謂的「洋將」，在被冠上這樣的身份後，球隊想看到的往往不只是單方面的個人數據。「台灣球員必須在各方面都變得更好，並且擁有足夠的身材與運動能力，才能在國外聯賽生存。」羅德爾特別舉出目前效力於中信特攻、去年挑戰日本職籃的阿巴西作為例子，認為阿巴西在日本聯賽的表現，就是台灣球員接軌國際的絕佳範例。上賽季轉戰日本B League秋田北部喜悅隊的阿巴西，58場出賽有38場先發，場均上場22分鐘繳出10分、2.8籃板、1.6助攻的表現，賽季兩度單場得分上看20且連續17場得分雙位數，是當時球隊陣中一大火力來源。儘管在短短一年後就回到台灣職籃，但阿巴西穩定的表現依舊是台灣球員衝擊更高舞台的典範。羅德爾最後總結，無論是高錦瑋還是其他有志旅外的台灣球員，都必須體認到在國外作為「洋將」競爭的殘酷：「他們必須在各方面都更優秀，無論是領導力、球技還是身體素質。」對於雲豹而言，目前的任務是協助高錦瑋完成全方位的進化。羅德爾強調：「他必須在所有方面都進步，才能在那樣的競爭環境中脫穎而出。」