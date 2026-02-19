我是廣告 請繼續往下閱讀

▲春節連假初三北部路段南向路況預報圖。（圖／高速公路局提供）

匝道封閉： 5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。 10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。 12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制： 13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

收費措施(單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費)。

另有開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

南向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城 北向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國5宜蘭-坪林 東/西向：國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統。

▲出門務必妥為檢查車況，落實車輛保養工作。（圖／高速公路局提供）

春節連續假期今（19）日進入第六天——初三，目前全國道路況除國5南向南港系統至石碇車多外，其餘路段大致正常。高公局表建議用路人，西部國道南向盡量在12時後出發，國5南向則在17時後出發；另西部國道北向則建議南部地區在9時前出發，中部則是12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。昨（18）日（初二）車多壅塞路段主要為國1南向楊梅端至新竹、南屯至員林、麻豆至永康；國3南向三鶯至高原、霧峰系統至南投服務區，至20時完全疏解，北向部分為國1北向東湖至五堵、新竹系統至湖口、台中至后里、員林至彰化、大林至虎尾、仁德系統至安定、楠梓至高科；國3北向大山至西濱；國5北向宜蘭至頭份，至24時完全疏解。昨全日交通量為130.3百萬車公里，為年平均平日 的1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。今日0至5時交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日的2.2倍；預估今日交通量為135百萬車公里。目前全國道路況除國5南向南港系統至石碇車多外，其餘路段大致正常，截至上午7時，交通量為14.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括：高公局預判今日上午重點壅塞路段為：高公局呼籲民眾出門務必妥為檢查車況，落實車輛保養工作，以降低行車故障風險，確保自身安全與行程順暢，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。