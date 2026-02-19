近來美國與伊朗在瑞士日內瓦進行談判，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示取得進展。在此之際，有多名知情人士透露，美軍已做好準備，最快可於本週末對伊朗發動襲擊。儘管如此，美國總統川普（Donald Trump）仍未做出最後決策。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，有知情人士表示，隨著近日美國在中東地區大規模集結空軍與海軍力量，白宮已獲得簡報，得知軍方可在週末前準備好執行攻打伊朗行動。
不過另有知情人士表示，川普私下曾同時提出支持與反對軍事行動的論點，並向顧問與盟友徵詢最佳行動方案。目前尚不清楚他是否會在週末前作出決定。
一位消息人士透露：「他花了很多時間在思考這件事。」
最初是由CBS NEWS報導美國最快可能於本週末發動攻擊的消息。
外交斡旋與軍事集結並行
此前，伊朗與美國代表週二在日內瓦進行了三小時的非直接談判。儘管伊朗首席談判代表稱雙方已就主要的「指導原則」達成共識，但美方官員表示「仍有大量細節有待商討」。
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）18日表示，伊朗預計在「未來幾週內」提供更多談判細節，但她拒絕透露川普是否會在此期間推遲軍事行動。李威特說：「我不會代表美國總統設定任何期限。」
李威特補充說，雖然「外交始終是他的首選」，但軍事行動仍在考慮範圍內。她表示：「有許多理由與論點可以支持對伊朗發動打擊。」並補充說，川普「首先且最重要地」仰賴其國安團隊的建議。
李威特的說法加劇了兩國可能爆發軍事衝突的憂慮。
美國最先進的航母戰鬥群「福特號」（USS Gerald Ford）預計最快本週末抵達該區域。同時，部署於英國的空中加油機與戰鬥機也正轉移至更靠近中東的位置。
伊朗的防禦措施
另一方面，根據科學與國際安全研究所（Institute for Science and International Security）最新衛星影像與分析，伊朗正在加強其多處核設施防禦，利用混凝土與大量土壤掩埋關鍵設施，以應對美方軍事壓力。
川普的目標不明
儘管川普在過去幾週暗示希望伊朗「政權更迭」，並堅稱絕不允許伊朗獲得核武，但他尚未明確向公眾或國會說明，若下令攻擊，其具體戰略目標為何。
