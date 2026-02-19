我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂金馬獎頭獎300萬元得主出爐！台彩今（19）日公布，台中一家四口的家庭，在大年初一（17日）為討好彩頭到彩券行試手氣，一人挑一張500元的刮刮樂，結果20歲的小女兒請店家協助對獎時，突然響起與平常不同的中獎音樂，沒想到果然中了頭獎300萬元，家人開心相擁直呼：「財神爺真的來敲門了」！台中市西區「阿蓮一路發彩券行」日前開出刮刮樂頭獎，「金馬獎」總共有14張300萬元頭獎，一張售價500元。彩券行代理人李小姐轉述，大年初一一家四口小家庭，為討好彩頭到彩券行試手氣，一人挑一張500元的刮刮樂，其中年約20歲的小女兒因不熟悉玩法請店家協助對獎，核對時投注機突然響起與平常不同的中獎音樂 ，店家立刻興奮地說：「這是中大獎的聲音喔！」李小姐說，當時他們一家人屏氣凝神一區一區確認，最後確定刮中「金馬獎」的頭獎300萬元！全家人開心相擁直呼：「財神爺真的來敲門了」，代理人也開心表示近期店裡陸續傳來開出大獎的好消息，吸引不少客人前來沾喜氣，希望能夠延續這份好運氣。