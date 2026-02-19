我是廣告 請繼續往下閱讀

本該是溫馨的家庭旅遊，卻演變成天人永隔的悲劇！昨天（18日）下午，一對夫妻及子女各騎2部機車從台中出發，原定橫越合歡山與武嶺前往花蓮，未料行經長春祠路段時，母親疑因長途騎乘造成體力透支、精神不濟失控自摔，頭部重擊標誌桿後跌落水溝。隨行家人目睹驚悚瞬間崩潰報警，儘管醫護全力搶救，母親仍因傷勢過重身亡，至於詳細車禍發生原因仍有待警方調查釐清。18日當天，一名58歲施姓女子與丈夫及兩名子女，一家四口分別騎兩部機車從台中出發，橫越合歡山與武嶺要前往花蓮旅遊，不料下午4時許，行經台8線中橫公路184.4公里處、長春祠路段時，施女疑因不明原因突然失控摔車猛撞山壁，最後撞上標誌桿後跌落水溝，導致她頭部重創，當場失去生命跡象。家人目睹意外瞬間，隨即報警求救，救護人員趕抵現場後，第一時間將施女送往花蓮慈濟醫院搶救，但施女仍於晚間6時許傷重宣告不治。根據警方初步調查，施女持有合格駕照，至於是否有酒精反應仍需等待醫院抽血檢測。警方依據路況及行程研判，這場悲劇極可能與長途騎乘造成的體力透支或精神不濟有關，不過確切的肇事原因與當下的車禍細節，仍有待警方進一步調查與釐清。