總統賴清德昨日南下拜年，第一站先到台南武廟，主委林培火疑似感染諾羅病毒，突然當眾狂吐，噴的賴清德一身。沒想到第二站到屏東精明寶宮時，一名老婦人疑似在太陽底下站太久昏倒，賴清德火速趕上前查看並遞水，直到老太太送醫。針對賴清德跑行程屢遇到民眾昏倒化身「賴醫師」，同樣是醫生出身的民眾黨前主席柯文哲今（19）日喊奇怪，統計學上來說，賴清德怎麼常遇到有人昏倒。柯文哲、民眾黨主席黃國昌、立委邱慧洳、北市議員參選人許甫、吳怡萱今日上午一同到萬華龍山寺走春拜年，並接受聯訪。媒體詢問賴清德昨日行程先是遇到武廟主委疑似感染諾羅病毒，突然當眾狂吐，到屏東又遇到老婦人暈倒，賴清德馬上化身賴醫師上前關切，台南市長黃偉哲反應冷淡而遭到質疑，他解釋說留出空間讓專業醫療人員處理。柯文哲回應說，交給專業的醫護人員其實都是對的，除非現場沒有醫生、護士我們才要take over（接手），一般來講，因為總統到哪裡應該大部分都有專業醫療團隊的，所以交給醫療團隊是合理的，只是說統計上很奇怪，「為什麼我也是急救的專家，我很少遇到有人昏倒，為什麼賴清德不是急救的專家，常常遇到有人昏倒，這統計上是有點奇怪。」賴清德情人節臉書發與狗的合照，但柯文哲的太太陳佩琪臉書發文批評「把髮妻比喻成狗不可原諒」，對此，柯文哲對媒體笑說，「你們千萬不要引誘我批評陳佩琪，不然連早餐都沒有都吃了，千萬不要引誘我批評陳佩琪。」