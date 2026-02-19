大年初三到來，大樂透春節加碼也將在今晚20時30分開獎，不少人都希望在過年期間一夜致富，根據命理專家小孟老師表示，初三6大生肖「鼠、牛、虎、兔、龍、馬」偏財運旺，另外提供初三招財數字「1、3、6、9」與刮刮樂招財方位，以及初三12生肖幸運色與運勢，讓民眾可藉由這些小秘訣增加中獎運，或許今晚的幸運得主就是你。
📍初三樂透好運生肖
鼠、牛、虎、兔、龍、馬
📍初三招財數字
1、3、6、9
📍初三刮刮樂財神方位
東北方（可找住家東北方彩卷行）
📍初三大樂透加碼！12生肖運勢、幸運色一次看
🟡生肖鼠
工作：走春巧遇貴人
感情：拜年大受歡迎
財運：收穫理財知識
健康：留意腳步濕滑
幸運色：亮銀色
🟡生肖牛
工作：同事全力支援
感情：伴侶攜手出遊
財運：偏財運亨通
健康：避免暴飲暴食
幸運色：草綠色
🟡生肖虎
工作：帶頭規劃行程
感情：單身桃花旺盛
財運：牌桌手氣極佳
健康：注意行車安全
幸運色：寶藍色
🟡生肖兔
工作：展現親和魅力
感情：邂逅心儀對象
財運：偏財運勢旺盛
健康：喉嚨多喝溫水
幸運色：淺紫色
🟡生肖龍
工作：廟宇祈福靈驗
感情：全家團聚溫馨
財運：搶紅包手氣旺
健康：膝蓋適度休息
幸運色：正紅色
🟡生肖蛇
工作：聰明安排路線
感情：談話幽默風趣
財運：注意走春花費
健康：眼睛適度休息
幸運色：鵝黃色
🟡生肖馬
工作：展現充沛活力
感情：朋友介紹新歡
財運：小賭怡情獲利
健康：睡眠務必充足
幸運色：靛藍色
🟡生肖羊
工作：效率無人能及
感情：受到異性關注
財運：賣場花費較多
健康：腸胃消化注意
幸運色：米白色
🟡生肖猴
工作：製造歡樂氣氛
感情：逗樂長輩開心
財運：家人有偏財運
健康：喉嚨保護嗓子
幸運色：亮桃紅
🟡生肖雞
工作：市場由你主導
感情：嘗試網路交友
財運：注意家庭開銷
健康：避免熬夜通宵
幸運色：金色
🟡生肖狗
工作：守護家人出遊
感情：舊愛主動聯繫
財運：可去參觀房市
健康：注意保暖頭部
幸運色：磚紅色
🟡生肖豬
工作：享受悠閒時光
感情：曖昧關係升溫
財運：購買便宜商品
健康：多走動促代謝
幸運色：深灰色
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
