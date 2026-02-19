大年初三到來，大樂透春節加碼也將在今晚20時30分開獎，不少人都希望在過年期間一夜致富，根據命理專家小孟老師表示，初三6大生肖「鼠、牛、虎、兔、龍、馬」偏財運旺，另外提供初三招財數字「1、3、6、9」與刮刮樂招財方位，以及初三12生肖幸運色與運勢，讓民眾可藉由這些小秘訣增加中獎運，或許今晚的幸運得主就是你。

📍初三樂透好運生肖
鼠、牛、虎、兔、龍、馬

📍初三招財數字
1、3、6、9

📍初三刮刮樂財神方位

東北方（可找住家東北方彩卷行）

▲小孟老師建議初三購買彩券時，可以挑選住家東北方的彩卷行。（圖／記者林調遜攝）
📍初三大樂透加碼！12生肖運勢、幸運色一次看

🟡生肖鼠
工作：走春巧遇貴人
感情：拜年大受歡迎
財運：收穫理財知識
健康：留意腳步濕滑
幸運色：亮銀色

🟡生肖牛
工作：同事全力支援
感情：伴侶攜手出遊
財運：偏財運亨通
健康：避免暴飲暴食
幸運色：草綠色

🟡生肖虎
工作：帶頭規劃行程
感情：單身桃花旺盛
財運：牌桌手氣極佳
健康：注意行車安全
幸運色：寶藍色

🟡生肖兔
工作：展現親和魅力
感情：邂逅心儀對象
財運：偏財運勢旺盛
健康：喉嚨多喝溫水
幸運色：淺紫色

▲屬兔者在感情上有機會遇到邂逅心儀對象，初三偏財運勢旺盛。（示意圖／翻攝Pexels）
🟡生肖龍
工作：廟宇祈福靈驗
感情：全家團聚溫馨
財運：搶紅包手氣旺
健康：膝蓋適度休息
幸運色：正紅色

🟡生肖蛇
工作：聰明安排路線
感情：談話幽默風趣
財運：注意走春花費
健康：眼睛適度休息
幸運色：鵝黃色

🟡生肖馬
工作：展現充沛活力
感情：朋友介紹新歡
財運：小賭怡情獲利
健康：睡眠務必充足
幸運色：靛藍色

🟡生肖羊
工作：效率無人能及
感情：受到異性關注
財運：賣場花費較多
健康：腸胃消化注意
幸運色：米白色

▲屬羊者在財運上花費較多，感情上有機會受到異性關注。（圖／記者陳明安攝）
🟡生肖猴
工作：製造歡樂氣氛
感情：逗樂長輩開心
財運：家人有偏財運
健康：喉嚨保護嗓子
幸運色：亮桃紅

🟡生肖雞
工作：市場由你主導
感情：嘗試網路交友
財運：注意家庭開銷
健康：避免熬夜通宵
幸運色：金色

🟡生肖狗
工作：守護家人出遊
感情：舊愛主動聯繫
財運：可去參觀房市
健康：注意保暖頭部
幸運色：磚紅色

🟡生肖豬
工作：享受悠閒時光
感情：曖昧關係升溫
財運：購買便宜商品
健康：多走動促代謝
幸運色：深灰色

▲屬兔者與曖昧對象關係升溫，財運上則建議購買便宜商品。（圖／取自Pixabay）
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

更多「2026過年」相關新聞。

