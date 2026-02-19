春節連假進入初三，冷空氣影響仍在，全台清晨偏冷，不少民眾一早出門就明顯感受寒意。中央氣象署表示，今（19）日初三清晨受大陸冷氣團影響，全台偏冷，中部以北及宜蘭低溫13至15度，南部及花東17至19度，金門局部恐下探10度以下並發布低溫特報，白天起氣溫回升，但新竹以南日夜溫差大。明日起水氣略增，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨。下周二、三東北季風再增強，北部、東北部轉涼。空氣品質方面，雲嘉南、高屏及馬祖達橘色提醒等級，提醒民眾走春出遊要多注意。
初三清晨低溫特報！白天回暖、早晚溫差大 中南部空品達橘色等級
氣象署指出，今日受大陸冷氣團影響，各地低溫明顯，中部以北及宜蘭約13至15度，南部及花東約17至19度，部分近山區平地或空曠地區還會再低一些。白天起冷氣團逐步減弱，氣溫回升，預估宜蘭、花蓮高溫約19至20度，台南以北及台東21至24度，高屏可達24至26度，新竹以南日夜溫差偏大，早晚添衣仍不可少。
氣象署於清晨6時31分發布低溫特報，大陸冷氣團影響下氣溫偏低，今天上午金門局部地區有出現10度以下低溫的機率，亮起黃色燈號，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。降雨方面，全台大多為多雲到晴，僅東半部與西半部山區有零星短暫雨。離島天氣則為澎湖晴時多雲，16至20度；金門晴時多雲，12至21度；馬祖晴時多雲，10至15度。
氣象署提醒，東北風偏強，桃園、新竹、恆春半島局部沿海或空曠地區及澎湖，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上情形，從事海邊活動務必注意安全。
空氣品質方面，19日環境風場為東北風至東北東風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物較易累積，加上春節期間各地節慶活動，短時間濃度恐上升。花東空品區為「良好」；北部、竹苗、中部、宜蘭及金門、澎湖為「普通」，其中中部局部地區短時間可能達「橘色提醒」；雲嘉南、高屏及馬祖為「橘色提醒」等級。
明起水氣增加！北北基、東部轉雨 下周三雨區再擴大
明天（20日初四）各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差持續明顯；水氣略為增加，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星雨勢，其餘地區多雲到晴。周六（21日初五）至下周一（23日）期間，各地早晚仍涼、日夜溫差大，整體以多雲到晴為主，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部偶有零星雨。
下周二（24日）東北季風稍增強，北部與東北部氣溫略降；下周三（25日）東北季風影響更明顯，北部及東北部轉涼，其他地區早晚亦偏涼，降雨範圍擴大至桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區維持多雲天氣。
另外，氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，今日隨冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫已開始回升，但清晨仍冷，新竹以南日夜溫差進一步拉大。最低溫預測，中部以北及宜花約12至16度，南部、台東與澎湖約15至18度，金門約11至13度，馬祖約9至11度。
至於明日環境水氣略增，迎風面的基隆北海岸、大台北、北部山區與東半部都有局部短暫雨機會，屬零星、間歇性陣雨型態；桃園至苗栗平地及中南部則維持多雲到晴。
資料來源：中央氣象署、臉書粉專「林老師氣象站」
