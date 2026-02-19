我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡男縱火車超車後又跑到超商砸店搶劫。（圖／翻攝屏東小鎮資訊）

屏東縣林邊鄉昨天（18日）不平靜！一名蔡姓男子於晚間9時許，先是在林邊火車站高架橋下投擲自製汽油彈縱火，波及4輛汽車，隨後竟大膽闖入警察局對面的超商持刀行搶，得手7000元，所幸警方反應迅速，在嫌犯得手準備逃逸之際，立即將其壓制逮捕，全案移送屏東地檢署偵辦，至於蔡男的詳細犯案動機，仍有待檢警釐清。事發在18日晚間9時許，當時一名蔡姓男子攜帶疑似自製的汽油彈前往林邊火車站附近的高架橋下，隨機朝停車場投擲縱火，瞬間引發火勢，導致現場2輛轎車與2輛小貨車受損，所幸並未造成人員傷亡。蔡男在縱火後並未收手，隨即騎乘機車逃逸至林邊分駐所對面的超商，他持刀闖入店內大肆砸店，並搶劫櫃台得手約7000元，然而，就在蔡男得手準備轉身離去時，對面分駐所的員警察覺超商異狀，第一時間啟動快打部隊機制將其壓制逮捕。根據警方初步調查，蔡男平時隻身獨居，與親友往來疏離，案發所使用的汽油彈皆是在住處自行組裝完成，警詢後警方依法將蔡男移送屏東地檢署進一步偵辦。