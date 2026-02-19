我是廣告 請繼續往下閱讀

南港區山豬窟掩埋場於今(19)日5時19分起火，消防局立即前往滅火，6點12分控制火勢、無人受傷，但該起火的區域因堆置大量廢棄物，因此仍恐有延燒之虞，且評估濃煙會持續飄散。台北市政府隨後發布火災空污提醒，影響區域為南港區、文山區及新北市新店區、深坑區和中和區。台北市長蔣萬安提醒民眾如果外出特別留意空氣狀況，要戴口罩。大年初三蔣萬安宮廟走春行程滿檔，今日上午與議長戴錫欽、市議員參選人楊智伃，先後前往松山霞海城隍廟、慈祐宮走春參拜，並發送發財金。媒體聯訪時被問到南港廢棄物掩埋場火警，蔣萬安表示，第一時間消防局、環保局就緊急地應變處理 ，在早上8點30分前就將火勢撲滅。當然這一次發生的場地是在南港山豬窟掩埋場，也就是農歷年前大家大掃除、暫置各項大型廢棄家具的地方，所以基本上排放濃煙是無毒 ，但是會有異味。蔣萬安說，也因此市府發佈了訊息特別再次提醒，包括文山區、南港區，以及新北市深坑、新店、中和的民眾，如果外出特別注意空氣狀況，以及佩戴口罩。