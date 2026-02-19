中國自由式滑雪明星谷愛凌在2026冬季奧運奪下兩面金牌後，成為奧運史上獲獎數最多的女子自由式滑雪選手。不過自她在2022年北京奧運代表中國出賽之後，一直成為爭議焦點。美國副總統范斯（JD Vance）近來對此表示，那些在美國成長、受惠於美國教育體系與自由體制的人，理應選擇代表美國參賽，並直言自己「只會為美國選手加油」。
根據紐約郵報報導，范斯在福斯新聞（Fox News）節目《The Story with Martha MacCallum》接受採訪時，坦言他「不知道」谷愛凌的地位「應該為何」。但范斯表示，他希望美國公民在世界舞台上能選擇為美國效力。
范斯表示：「我不知道她的身份應該如何界定，我認為這最終取決於奧運委員會，我不會假裝要干預此事。」
不過他話鋒一轉，接著說：「我確實認為，一個在美國長大、受益於我們的教育體系，以及受益於讓這個國家成為偉大之地的自由與權利的人，我會希望他們想要代表美國競爭。」
范斯續稱：「所以，我會為美國運動員加油，我認為這其中一部分包含了那些認同自己是美國人的人。這就是我在這屆奧運中支持的對象。」
爭議焦點：地緣政治與經濟利益
谷愛凌出生於加州舊金山，就讀史丹佛大學。父親是美國人，母親谷燕（Yan Gu）是中國第一代移民。她在2019年宣布轉籍代表中國，並在2022年北京冬奧上大放異彩。
她在2019年做出代表中國參賽的決定。谷愛凌當時表示，那是一個「極其艱難」的決定，而在美中地緣政治緊張關係背景下，谷愛凌代表中國參賽的決定一直是國際批評的焦點。她除了在2022年北京冬奧代表中國，在目前的2026年米蘭冬奧中同樣披上中國戰袍。
除了國籍認同爭議，谷愛凌的商業收入也成為焦點。 谷愛凌是全球收入最高的冬奧運動員，僅在2025年，她與中國銀行等中資企業以及西方企業的合作，估計就為她帶來了2300萬美元的收入。《華爾街日報》上週報導，谷愛凌與另一位同樣在美出生、後代表中國參賽的花式滑冰選手朱易，在2025年因「爭取2026米蘭冬奧資格的優異表現」，獲得北京體育局支付合計660萬美元的款項。據報導，兩人過去三年共獲得近1400萬美元。
谷愛凌從未公開反對中國的人權紀錄，包括在新疆對維吾爾族及其他少數民族的壓迫，或對政治人物黎智英的監禁，這也成為批評者攻擊的重點。
