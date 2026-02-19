我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金錢豹與東方時尚品牌HORSE LAI攜手，針對幹部制服大改版，3月全面換裝。（圖／業者提供）

位於台中市台灣大道與文心路口的知名酒店「金錢豹」，長期以鮮明且高辨識度形象，在高端休閒產業中建立指標性地位。近期，金錢豹為打破傳統酒店形象，接軌國際審美，特與東方時尚品牌HORSE LAI攜手，針對幹部制服大改版，3月全面換上時尚滿分的紅黑色系新制服，展現品牌年輕化與高端化的強烈企圖心。這項品牌重塑的視覺升級計畫，幕後操盤手是袁子沐Sora，她曾任平面模特兒，憑藉對時尚的敏銳度，與近年來備受矚目的東方時尚品牌HORSE LAI跨界合作，首波鎖定服務大老闆級的4樓核心幹部執行，將時裝秀場的設計風格導入酒店場域。HORSE LAI由設計總監賴名浩與執行長周冠伯共同創立，品牌以自由、經典與創造為核心，是近年來頗為火紅的時尚精品品牌之一。此次與金錢豹攜手，針對高級管理人員打造完整的制服視覺統一系統，共推出六款黑紅色系設計，將於3月亮相。HORSE LAI延續品牌對經典輪廓的精準掌握與比例節奏的高度自覺，特以《緋影》的情緒層次為基礎，轉化為可日常穿著的結構語言，形塑了金錢豹專屬場識別，也開創了高端酒店制服的新高度。即將於3月換裝的新制服，結合「豹與玫瑰」核心元素，豹．指向金錢豹象徵的力量及品牌風格；玫瑰源自《緋影》核心標誌，兩種意象並置，將力量與優雅融合於制服語言中，回應了高規格場域對品質與機能的需求之餘，也展現了時裝設計進入制服系統的全新可能，帶來不一樣的視覺升級。袁子沐表示，金錢豹深耕台中數十年，此次換裝僅是「起手式」，未來將持續透過視覺轉譯，讓傳統高端休閒產業走向當代時尚。