洛杉磯湖人隊老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）今（19）日接受美媒CNBC專訪，針對球隊和「詹皇」續約情況以及轉售球隊的妹木發表重要聲明。珍妮首度證實，陣中傳奇巨星詹姆斯（LeBron James）目前尚未就續約事宜與球團進行任何實質討論，並強調球隊未來的發展核心已明確轉向新任當家球星唐西奇（Luka Doncic）。
詹皇去留成謎 珍妮巴斯：他有權決定謝幕方式
詹姆斯與湖人隊的合約即將到期，對於這位4屆MVP是否會續留洛杉磯，珍妮在專訪中表現出尊重但保守的態度。她坦言：「永遠不要說不可能，但他（詹姆斯）確實還沒有給出任何（續約）跡象。他已經贏得了決定自己職業生涯走向的權利，而他持續在場上給人留下深刻印象。」
外界分析，隨著詹姆斯進入職業生涯第23年，他正站在退役或尋求家鄉克里夫蘭最後一舞的十字路口。珍妮的這番表態，被視為湖人管理層已做好迎接「後詹姆斯時代」的準備。
100億美元拋售湖人 堅信老巴斯會支持
在2025年，巴斯家族以破紀錄的100億美元估值，將湖人隊多數股權出售給億萬富翁馬克·沃爾特（Mark Walter）。針對此舉，珍妮在採訪中堅稱她的父親傑瑞·巴斯（Jerry Buss）若在世也會支持這項決定。
「對我父親而言，最重要的是讓湖人隊維持在NBA巔峰，而這需要資源，」珍妮解釋道，「我們家族成員對於如何生活、如何分配時間有不同的看法。這項交易能確保球隊擁有超越家族財力的資源支持。沃爾特擁有的資源遠超巴斯家族，這是讓球隊繼續偉大的最佳途徑。」
正式確立「唐西奇時代」 目標重返巔峰
在沃爾特入主後，湖人隊已正式啟動以唐西奇為核心的建隊計畫。珍妮直言，自從2025年那樁震撼聯盟的交易引進唐西奇後，他已證明自己是球隊長期基石。「我們的目標是圍繞唐西奇建立一套有競爭力的陣容，確保球迷期待的榮光能延續下去。」
目前巴斯家族保留了約15%的股份，珍妮將根據協議繼續擔任球隊總裁與理事（Governor）至少5年。她強調自己「不會離開」，將與沃爾特緊密合作，利用新東家的雄厚財力，包括不惜支付高額奢侈稅，來維持湖人隊在競爭激烈的西區領先地位。
消息來源：CNBC
