2026春節連假長達9天，從2月14日起至今（19）日初三，不知不覺已經過了一大半，加上初三只剩下4天假期可運用。對此，就有網友表示，不少人熬夜追劇、通宵玩樂，生活習慣與作息早已大崩壞，苦笑詢問「你可以在禮拜一前把作息調回來？」讓一票人大破防，甚至打算再請4天連接228假期，直接休到3月1日，形成16天連假。
春節連假從2月14日開始，不知不覺已經過了一半，加上初三這天只剩下4天假期，但有一名網友在Threads無奈表示，自嘲連假這幾天作息已經大崩壞，苦笑詢問大家「你確定你可以在禮拜一前把作息調回來？」
貼文曝光後，瞬間引發眾人哀號「那是禮拜一才要做的事，現在只管當一個認真的放假人」、「我確定禮拜一我會遲到」、「我沒有辦法，我還沒準備好要開工」；甚至還有人提供請假攻略，表示「多請4天，放假到3月」、「真的不考慮一下自主放到3/1嗎」。
開工不怕作息回不來！營養師「5招」拯救生理時鐘
由於本次春節連假長達9天，許多民眾不用上班、上班不少人，可以運用的時間就更多了，除了白天的出遊走春以外，不少人甚至還會熬夜追劇、通霄玩樂等，早已讓作息大崩壞，但一等到下週一開工日到來，勢必得調整回來面對現實。
對此，營養師Gary在底下留言區提供調整作息辦法。第1點，先建議民眾在早上7、8時起床，就算沒睡飽也要起床；第2點則是白天曬太陽20分鐘，讓褪黑激素在晚上順利分泌；第3點是白天時間也不需要安排補眠，安排多一點行程讓自己忙碌；第4點為晚上10時後放下手機，避免手機藍光影響睡眠；最後第5點，建議多補充鎂營養素，提升睡眠品質。
春節連假一招變16天！2026年9大連假一次看
不過年假剩不到一半也不用太傷心，2月底緊接而來「228連假」，從2月27日（五）放到3月1日（日），因2月28日正逢星期六，故2月27日（五）補假1天，形成3天連假。若在2月23日至2月26日請假4天，可與農曆春節假期銜接，享受長達16天的假期。
值得注意的，春節連假只是2026年的第一個連續，今年一整年還有8大連假可放，其中兒童節及清明節、中秋節及教師節連假甚至長達4天，民眾可以提前安排行程。
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
資料來源：行政院人事總處、營養師Gary
