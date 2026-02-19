我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA主席蕭華（Adam Silver）於明星賽時期，針對日益嚴重的「擺爛」（Tanking）風氣，拋出將「採取措施」杜絕球隊刻意輸球的行為，甚至可能改革現行的選秀制度。（圖／美聯社／達志影像）

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）近期為了遏止球隊「擺爛」歪風傷透腦筋，甚至對猶他爵士、印第安納溜馬祭出重罰。對此，前達拉斯獨行俠大股東庫班（Mark Cuban）提出了一個大膽的改革方案：廢除選秀制度，改採「新秀自由球員制」。不過，這個看似創新的點子卻遭到大批球迷砲轟是「垃圾」，認為這將導致湖人、勇士與尼克等大市場球隊永遠壟斷頂尖新秀。庫班在社群平台X（原Twitter）上重申了他過去的建議。「讓選秀變得更像自由球員市場。除了一點：戰績最差的球隊獲得原本狀元籤的薪資額度，戰績次差的獲得榜眼的額度，以此類推，」庫班寫道。他的構想是讓球隊利用手中的「新秀薪資空間」來招募球員。戰績最差的球隊擁有最多的錢可以開給新秀。但關鍵在於選擇權在球員手上，「如果那支球隊組織很爛、教練不討喜，球員可以選擇少拿點錢，去加入其他球隊。」這個提議立刻在網路上引發激烈反彈。球迷指出庫班忽略了一個關鍵現實，現代新秀在大學時期透過NIL（姓名、形象和肖像權）協議早已賺得盆滿缽滿，薪水對他們來說已非唯一考量。一名網友直言：「這真是垃圾點子，老兄，」另一位球迷則質疑：「如果新秀決定稍微降薪，以避免去爵士或黃蜂這種爛隊怎麼辦？」外界普遍認為，若實施此制度，新秀為了長遠的商業發展與曝光度，寧願少拿一點薪水也要加入湖人、尼克或勇士等大市場球隊，這將讓小市場球隊永無翻身之日。儘管被罵翻，庫班仍堅持現行制度有缺陷。他指出新版勞資協議（CBA）中的「第二層硬上限」嚴重限制了球隊運作。「想一想，如果第二層硬上限是2.07億美元，超級頂薪就佔了快6000萬。再加上第二個頂薪5800萬，你只剩下不到9000萬要去簽13名球員，」庫班解釋道，這迫使球隊只能依賴底薪球員，讓建隊變得更加困難。雖然庫班試圖為球隊困境發聲，但顯然他的「廢除選秀」論點，目前看來只會製造更多的不公平，而非解決擺爛問題。