金曲歌后魏如萱（娃娃）入行超過20年，代表作有〈你啊你啊〉、〈彼個所在〉等暢銷金曲，曾經入圍6次金曲獎，奪下2座國語女歌手獎，正逢農曆春節，她返鄉探親，也買刮刮樂試手氣，沒想到，即便沒有聽動畫片《花木蘭》「中獎神曲」，依然以2000元刮中10000元獎金，讓娃娃直呼自己是「超幸運體質」。
魏如萱買2000元刮刮樂 中10000元大獎
魏如萱春節和妹妹魏如昀返鄉探望長輩，娃娃順手買了刮刮樂，事後興奮地在粉專發文：「各位觀眾，我刮中了一萬元！」透露是以2000元的金額刮中萬元獎金，曝光的影片，她穿連帽外套，胸前別著「客家千金」的徽章，在彩券行情緒高昂地拍手，中獎的喜悅全寫在臉上。
有趣的是，魏如萱起初不知道自己中大獎，直到櫃檯刷條碼後，想起中獎的音樂，她才驚訝地大喊：「怎麼會這樣？我根本不知道耶！」網友羨慕地表示：「哇！太扯了」、「我要吸好運」、「看完這篇貼文，我買200的也刮中1000！」
還有網友留言說，魏如萱一定有聽都市傳說、電影《花木蘭》「老祖宗，保佑我」的插曲加持，她大笑回覆：「沒有！哈哈哈！」
聽《花木蘭》提升中獎率 專家：一種心理暗示
近期網路流傳一段「中獎傳說」，不少網友聲稱，只要在購買彩券或參加抽獎前，反覆播放迪士尼動畫電影《花木蘭》中的插曲〈Reflection〉或〈I’ll Make a Man Out of You〉，就能提升中獎機率，甚至有人分享「邊聽邊對發票，結果真的中了小獎」的親身經驗，引發大量轉發與跟風實測。
雖然專家直言中獎與音樂毫無科學關聯，屬於心理暗示與幸存者偏差，但依然有許多網友樂觀看待，認為聽歌本就能帶來好心情，「就算沒中獎，至少被花木蘭鼓勵了一次」，讓這則都市傳說持續在社群平台發酵。
魏如萱 waa wei IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
魏如萱春節和妹妹魏如昀返鄉探望長輩，娃娃順手買了刮刮樂，事後興奮地在粉專發文：「各位觀眾，我刮中了一萬元！」透露是以2000元的金額刮中萬元獎金，曝光的影片，她穿連帽外套，胸前別著「客家千金」的徽章，在彩券行情緒高昂地拍手，中獎的喜悅全寫在臉上。
有趣的是，魏如萱起初不知道自己中大獎，直到櫃檯刷條碼後，想起中獎的音樂，她才驚訝地大喊：「怎麼會這樣？我根本不知道耶！」網友羨慕地表示：「哇！太扯了」、「我要吸好運」、「看完這篇貼文，我買200的也刮中1000！」
還有網友留言說，魏如萱一定有聽都市傳說、電影《花木蘭》「老祖宗，保佑我」的插曲加持，她大笑回覆：「沒有！哈哈哈！」
聽《花木蘭》提升中獎率 專家：一種心理暗示
近期網路流傳一段「中獎傳說」，不少網友聲稱，只要在購買彩券或參加抽獎前，反覆播放迪士尼動畫電影《花木蘭》中的插曲〈Reflection〉或〈I’ll Make a Man Out of You〉，就能提升中獎機率，甚至有人分享「邊聽邊對發票，結果真的中了小獎」的親身經驗，引發大量轉發與跟風實測。
雖然專家直言中獎與音樂毫無科學關聯，屬於心理暗示與幸存者偏差，但依然有許多網友樂觀看待，認為聽歌本就能帶來好心情，「就算沒中獎，至少被花木蘭鼓勵了一次」，讓這則都市傳說持續在社群平台發酵。