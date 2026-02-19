我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運（Milano-Cortina 2026）阿爾卑斯式滑雪項目持續進行，二度征戰五環殿堂的台灣女將李玟儀，於當地時間18日完成女子曲道賽（Slalom）兩趟滑行。面對高溫導致的雪道溝痕與心理壓力，李玟儀最終以總和2分13秒13的成績，在95名參賽選手中排名第52名。儘管她坦言表現「不如預期」且身體僵硬如結凍，但在高達三分之一選手未能完賽的高難度賽場上，能順利完賽已是生涯重要里程碑。李玟儀第一趟在第86順位出發，以1分05秒47完賽；第二趟則排在第63位出發，繳出1分07秒66。賽後她難掩失落表示，與2022年北京冬奧相比，這次因為對自己有了成績上的期待，反而背負了沈重壓力。「那時候沒什麼壓力。今年因為對自己有期待，反而有點緊張，」李玟儀坦言，心理抗壓性仍是關鍵，比賽當下身體因緊張而變得僵硬，「感覺腿像結凍了一樣。」在第一趟滑行中，她曾因旗門複雜而偏離路線、失去平衡，所幸及時穩住；第二趟則面臨天氣變熱、雪道出現深溝的挑戰。雖然沒有大失誤，但整體發揮與訓練狀況仍有落差，讓她在完賽當下甚至一度有想落淚的衝動。除了比賽當下的壓力，李玟儀在奧運前的備戰之路也充滿荊棘。她透露，1月底授旗典禮後前往韓國參加6場比賽，卻有4場失誤收場，首戰甚至發生「360度大摔」撞擊後腦勺的意外。「我其實那段時間情緒滿不好的，就是會覺得自己好失敗，」這次意外讓她對貼近旗門產生了心理陰影，所幸她轉念思考：「我相信如果你越靠近目標的時候，它會給你更多的阻力。」靠著這股信念，她重新調整心態站上奧運舞台。儘管成績未達理想，但阿爾卑斯式滑雪本就是高失誤率項目。李玟儀強調，這次賽場旗門設計比平常參加的FIS賽事更難，第一趟就有約三分之一的選手未能完賽，「那我們有可能是分母，不一定是分子，今天可以成為分子（完賽者），我覺得已經是一件很好的事情，心中的大石算是放下了。」李玟儀說道。即將大學畢業的她，未來計畫考取滑雪指導員證照，在職涯與選手身分間並行。至於是否挑戰下屆冬奧？她表示暫時不會退役，但會觀察後續新生代選手的銜接狀況再做決定。