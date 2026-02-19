我是廣告 請繼續往下閱讀

在美國總統川普出面斡旋後，柬埔寨與泰國宣稱已經對去年的邊境衝突達成和平協議。不過這份協議剛簽完就籠罩陰影，關鍵在於兩邊對「爭議地帶還有沒有駐軍」說法南轅北轍。柬埔寨指控泰軍還沒撤乾淨，泰國則定調現在的部署是為了穩定局勢，避免摩擦升溫。目前看來和平框架雖然有了，但雙方的互信還在原地打轉。根據《路透社》報導柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）雙方在美方協調下確實有共識，但泰國部隊仍留在柬方認定的領土範圍。他公開呼籲重啟聯合邊界委員會，希望透過正式談判解決長年的劃界問題。泰國政府則隨即否認「佔領」指控，強調軍力部署純粹是預防性安排，目標是防止局勢再次惡化。2008年到2011年間，雙方才為了柏威夏寺（Preah Vihear Temple）的主權問題爆發多次武裝衝突，造成不少軍民傷亡。雖然國際法院先後在1962年和2013年裁定主權屬於柬埔寨，但周邊土地劃界跟實際駐軍位置，到現在還是灰色地帶。只要政治氣氛一敏感，這些歷史記憶跟民族情緒就很容易被點燃。這場訪問也是洪馬內自2023年接班以來，第一次接受國際一線媒體的完整專訪。外界都在看這位新領導人如何在延續家族執政路線的同時，幫柬埔寨換一副更有國際能見度的面孔。洪馬內特別提到柬美關係正在好轉，雙方在經貿跟安全領域的互動也變多。過去美方對柬埔寨軍事設施發展很有意見，兩國互信一度掉到谷底，現在看起來正進入重新校準的階段。洪馬內還提到，政府正加大力道掃蕩國內的網路詐騙園區。聯合國調查發現，東南亞部分地區已經變成跨國詐騙與人口販運的溫床，背後金額大得驚人，也讓區域安全跟外交備受壓力。柬埔寨現在跳出來整頓，被看作是改善國家形象、吸引外資進駐的重要一步。另一邊，泰國在外交場上也沒閒著。泰國外長與緬甸外長最近剛舉行完雙邊會談，重點放在緬甸大選後的局勢。緬甸自2021年軍方掌權後，就陷入內戰跟經濟崩潰，雖然東協有提出「五點共識」，但推動起來阻礙重重，成員國之間對怎麼處理軍政府也還沒達成共識。泰國外交部表示，這次談判涵蓋了泰緬合作以及緬甸與東協的未來關係。分析家認為，曼谷現在的盤算是要一邊守住邊境安全跟生意往來，另一邊則想在區域舞台上維持「調停者」的地位，防止緬甸的戰火外溢到泰國境內，影響自家穩定。柬泰兩國在川普（Donald Trump）牽線下，雖然暫時壓住了火氣，但軍事部署跟領土認定這兩個結還沒解開。加上泰國積極插手緬甸議題，柬埔寨則忙著跟美國搏感情並整頓詐騙產業，整個東南亞政局正進入一段更複雜的平衡期。和平協議能不能真的落地，就看雙方願不願意用制度化的對話，來取代現在的隔空口水戰。