菲律賓副總統莎拉．杜特蒂（Sara Duterte）公開宣布投入2028年大選，此舉等同向現任總統小馬可仕下戰帖，也宣告原本緊繃的「杜馬同盟」徹底破局。從貪腐質疑到政策執行力爭議，這場家族政治的權力重組，正將菲律賓帶向新一輪的權力盤整期。根據《路透社》報導，莎拉強調，願意將未來與國家綁在一起，宣言意味濃厚。她將矛頭直指小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府，質疑執政團隊未能落實承諾，尤其在物價上漲與公共治理成效上表現有限。菲律賓通膨壓力與食品、燃料成本的攀升，已成為基層家庭的沉重負擔，也為莎拉提供了強大的攻擊空間。根據《菲律賓憲法》，總統任期六年且不得連任，這代表小馬可仕無法爭取連任。副總統與總統分開選舉的制度，使菲國政治長期存在「同向卻不同黨」的張力。2022年兩人雖以南北勢力結合的姿態大勝，卻在上任後因內閣權力分配產生裂痕，莎拉辭去教育部長一職後，雙方距離正式拉開。莎拉目前正面臨機密經費運用透明度的質疑，反對陣營更頻頻釋出彈劾訊號。依照菲律賓法律程序，彈劾案若由眾議院通過並交參議院定罪，莎拉將喪失公職與參選資格。雖然最高法院曾擋下先前的相關程序，但政治對手的法律攻勢依然威脅著她的參選路。另一大變數來自她的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。其任內的掃毒行動面臨國際刑事法院（ICC）的調查程序，聽證會的排定已在國際與國內引發兩極輿論。一部分選民將其視為強人治理的象徵，另一部分則對法治議題存疑。父親的法律處境，既是凝聚鐵粉的基本盤，也可能成為莎拉爭取中間選民時的沉重包袱。學界分析定調，杜特蒂家族在民答那峨島的政治網絡極為穩固，加上莎拉在各項民調中支持度領先，使其成為2028年的頭號熱門人選。然而，提前表態意味著提前承受政治火網，小馬可仕陣營勢必在國會預算與地方建設分配上加強反制，雙方的角力將愈發白熱化。從勝選搭檔到權力對峙，菲律賓政局再次回到家族與制度交織的軸線。當總統不得連任的鐵律遇上強勢家族的接班野心，這場提前開跑的選戰，將決定菲律賓未來的權力版圖。下一步是和平交棒還是全面開戰，答案已在未來的角力中埋下伏筆。