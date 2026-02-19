我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選落幕後，政壇焦點並未停留在組閣談判，而是轉向檢視選舉的實質正當性。民主黨（Democrat）公開表態，當前最急迫的任務在於釐清各地傳出的選務爭議。對該黨而言，若程序公信力出現裂痕，即便強行拼湊出多數聯盟，未來的執政基礎也將面臨動搖風險。民主黨祕書長柴烏特（Chaiwut Bannawat）指出，艾比希（Abhisit Vejjajiva）已核准成立專責小組，由資深成員尼批特（Nipit Intarasombat）主持，全面彙整選民與學界的質疑。調查重點鎖定於開票流程、無效票比例異常，以及現場紀錄與中央數據的落差，調查結果將作為黨中央後續決策的依據。黨內強調，此舉重點在於確認選舉是否符合憲法規範。根據統計，泰國選舉委員會在選後已接獲上百件正式申訴，民間監督團體也蒐集到數千筆異常回報，包含投票所秩序混亂及部分選區無效票顯著偏高等。社會對於選務透明度的集體焦慮正在升高，部分請願者甚至提出全國重選的主張。面對壓力，選委會已下令部分地點重新驗票或投票，試圖透過技術性補救回應質疑。然而學界提醒，若資訊揭露機制不夠透明，單純的補救程序仍難消弭外界疑慮。泰國過去多次大選皆曾因程序爭議引發長期政治對立，這波風波若處理不當，恐將再度衝擊政治穩定與外資信心。與此同時，檯面下的組閣算計持續進行。泰自豪黨（Bhumjaithai Party）已獲得多個小黨支持，在五百席國會中掌握關鍵優勢，並計畫與勇敢道德黨（Kla Tham Party）展開正式協商。雖然克拉坦黨已表態無條件支持泰自豪黨，但若談判出現變數，民主黨仍被視為潛在的備案對象。艾比希在競選期間已明確宣示，若執政聯盟包含爭議性政黨，民主黨將拒絕參與。對民主黨而言，在選舉正當性未釐清前貿然入閣，不僅需承擔政治風險，也將損及長期政黨形象。觀察人士指出，這場大選讓「程序正義」再度成為輿論核心。接下來，選委會若能以更高透明度回應申訴，並將程序與證據公開化，爭議才有望回歸制度架構解決；若疑點演變為長期的政治口水戰，即便組閣過程平穩，也僅是將潛在的不安延後引爆。