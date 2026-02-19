我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日特別拍影片跟中華隊打招呼，並表達代表台灣參戰WBC經典賽的期待。（圖／中職提供）

世界棒球經典賽（WBC）資格賽開打在即，中華隊今（19）日於臺北大巨蛋展開第2階段集訓。外界最關注的焦點，莫過於兩位美籍台裔大聯盟好手「龍仔」隆恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）何時加入中華隊？對此，中華職棒會長蔡其昌今日受訪時帶來重磅好消息，透露目前「進度樂觀」，兩人極有可能在官方報到日前就提前抵台投入訓練。蔡其昌表示，針對備受矚目的兩位美籍選手，聯盟持續保持密切聯繫。他指出：「目前進度我個人認為偏向樂觀，他們非常有機會可以先到台灣來。」蔡其昌進一步透露樂觀的主因，在於兩位選手的母隊（芝加哥小熊與辛辛那提紅人）已經同意放行，且選手本人意願相當強烈。雖然受限於規定，提前抵台期間無法上場比賽，但他們希望能先進大巨蛋與中華隊隊友一同練球，「培養一點默契，也建立熟悉感。」對於「龍仔」與「費仔」是否會先來大巨蛋與台灣球迷見面？蔡其昌表示，目前的規劃確實是希望他們先來台灣，在大巨蛋做適度練習，感受台灣球迷的熱情。雖然還沒到100%定案，還需要幾天的時間做最後確認，但只要一確定成行，就會立刻向大家宣布。至於其他的旅外戰力，蔡其昌證實原本的旅美球員行程已定，基本上將於2月28日左右直接前往官方集訓地報到，而旅日球員聯盟立場也是希望若能早點歸隊越好，以利戰力整合。