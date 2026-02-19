我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼與美國企業搶先端出一份總值超過70億美元（約新台幣2202億元）的貿易與投資清單，涵蓋糧食、礦產、能源與半導體等核心領域。在印尼總統普拉伯沃即將與美國總統川普會晤並簽署最終貿易協議之際，這波簽約行動定調了雙邊經濟往來的深度，也標誌著雅加達正透過實質訂單為雙邊關係加碼。根據美國—東協商業理事會的資料，這批協議是在為普拉伯沃（Prabowo Subianto）舉辦的企業晚宴中完成簽署。其中農產品採購規模顯著擴張，印尼企業規劃採購100萬噸大豆、160萬噸玉米與9.3萬噸棉花，小麥則預計從今年起逐年增量，至2030年達成500萬噸目標。這項採購策略有助於印尼分散糧食供應風險，同時實質回應美方縮減對印尼貿易逆差的訴求。關鍵礦產與能源合作亦是此波協議的重頭戲。美國礦業巨頭Freeport-McMoRan與印尼投資部簽署合作備忘錄，聚焦銅金屬供應鏈整合。隨全球供應鏈重組，美方高度關切戰略礦產來源，此合作被視為兩國在關鍵礦產安全上的緊密連結。能源方面，印尼國家石油公司Pertamina與美國Halliburton達成油田開採技術合作，目標在於提升成熟油田產能，強化印尼的能源自給率。在高科技布局上，相關文件提及一項估值接近50億美元（約新台幣1573億元）的半導體合資計畫。隨著東南亞成為晶片封測與電子製造的戰略基地，印尼正積極爭取在高科技供應鏈中的關鍵席位。這項投資不僅帶動產業附加價值，也為印尼的數位轉型提供了硬體基礎。這批協議展現了印尼平衡對美貿易結構的決心，並為隨後簽署的「最終貿易協議」打下地基。印尼擁有2.7億人口與成長中的中產階級，對農產、能源與基建的長期需求，促使美國企業深化在東協最大經濟體的布局。在全球地緣政治與供應鏈重組的壓力下，印尼採取「先簽企業、再簽國家」的策略。這70億美元的企業簽約，既是經濟實力的展現，也是外交層面的有力鋪陳。當普拉伯沃與川普（Donald Trump）坐上談判桌時，雙方已具備可量化的合作成果作為基礎。這波策略能否轉化為長期穩定的互惠框架，將取決於後續在關稅與投資保障上的具體落實。