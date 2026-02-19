零用錢

▲胡漢龔喝酒喝得臉紅通通，豪氣發千鈔給外甥女，讓不少網友十分羨慕。（圖／翻攝自Threads）

竹北「吊車大王」胡漢龑近日因一段「喝醉發錢」影片在網路掀起討論，畫面中他在聚會後心情大好，豪氣拿出千元鈔票發給親友，笑聲不斷、氣氛熱絡，更吸睛的是他的外甥女也在社群分享影片，直言這並非新年紅包，只是舅舅心情好發的。影片曝光後，不少網友羨慕留言：「有這種舅舅我就不待在房間了」、「別人的舅舅都不會讓我失望」、「舅舅我來了」，一夕之間「豪氣舅舅」成為熱門話題。胡漢龔的外甥女昨（18）日在Threads上分享胡漢龔的超暖感人事蹟，坦言自己是胡漢龔妹妹的女兒，由於媽媽離世，加上爸爸也已經組成新家庭自己不好意思打擾，所以平時就十分照顧她的舅舅胡漢龔特地帶她回來過年，讓她能和阿嬤一起過年、能有個家，感動直言：「所我真的很感謝我舅舅的養育之恩！」胡漢龑出身背景同樣受到關注，他的父親胡鵬飛被譽為竹科經濟起飛的重要人物之一，創辦的啟德機械在亞洲機械運輸界名列前茅，胡漢龑自15歲起便投入家族事業，如今名下的啟德重機械工程已登錄興櫃市場，年營收突破30億元。此外，胡漢龔更斥資約40億元於新竹寶山打造全新企業總部「啟德白宮」，外界推估其身價早已突破百億元。除了發錢影片，胡漢龑今年的年夜飯場面也被熱烈討論，他身穿一身大紅喜氣服裝現身圍爐，家族成員眾多一口氣開席5桌，場面熱鬧非凡，吃完年夜飯後他不僅發紅包，還加碼送上刮刮樂，讓現場氣氛更添年味，畫面中親友笑聲此起彼落，展現濃濃團圓氛圍，也難怪網友直呼：「這種過年氣氛超棒！」值得一提的是，胡漢龔年夜飯菜色曝光後意外掀起討論，桌上出現雞、魚、白菜滷、花枝丸等家常料理，並非山珍海味，部分網友驚呼：「菜色看起來還滿樸實的耶，很多家庭年夜飯都比這豐盛。」也有人認為正因如此更顯溫馨：「大老闆沒有高高在上，反而很接地氣！」認為家庭氛圍遠比排場重要。此外，當外界都好奇擁有4妻14子女的他每逢農曆新年「初二回娘家要跟哪位太太回去」對此，胡漢龑選擇以霸氣方式解決，豪砸140帶全家38人一同前往濟州島渡假，一次解決外人眼中的「世紀難題」。不論是他的事業或是他的家庭，胡漢龔無疑都是外人眼中的「傳奇」。