春節包紅包是華人與東南亞許多國家的傳統習俗，但今年越南的壓歲錢文化出現驚人轉變！比起傳統的紙鈔現金，越南民眾現在更趨向贈送「黃金紅包」。這種僅有一分重（約0.375公克）的小金塊，憑藉著精美造型與抗通膨的保值特性，成為今年越南街頭最熱門的年節伴手禮，甚至有民眾為了收集特定款式而不惜徹夜排隊。根據《VnExpress》報導，隨著國際金價持續走高，加上金飾業者推出多樣化的收藏款式，「黃金紅包」熱潮席捲全越南。由於需求量實在太大，許多熱門款式的金飾店門口天天大排長龍。為了確保每位顧客都能買到，不少店家甚至祭出「限購令」，規定每人每天只能購買一分金，若想額外加購，甚至得排隊等待長達3個月之久。這款深受年輕族群喜愛的一分金，價格相當親民，換算新台幣大約2400元左右（約200萬越南盾）。對於剛出社會的年輕人來說，這樣的價格不僅負擔不會太重，送給親友也顯得大方且更有新鮮感，許多長輩收到後也認為，黃金比傳統紙鈔更具收藏與紀念價值。今年30歲的越南民眾Huyền Ngọc分享，為了湊齊象徵吉祥的「松、菊、竹、梅」整套造型金幣，她連續4天都到金飾店門口準時報到。另一位26歲的民眾Đức Hiệp則指出，各大品牌今年推出的財神、駿馬等生肖造型令人驚豔，他甚至願意多花約新台幣240元的差價向轉手賣家購買心儀款式。這股黃金紅包旋風，不僅展現了越南民眾對黃金的喜愛，也為傳統春節習俗注入了全新的時尚與理財觀念。