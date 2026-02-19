連假進入第六天今（19）日大年初三，公路局預估初三出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段、主要省道幹道及觀光景點聯外道路，建議用路人出發前可先以幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。。

昨（18）日初二省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台61線鳳鼻尾隧道至竹港大橋、玄寶大橋、中彰大橋、洋厝至鹿港及王功至漢寶路段等。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛4,646班次，疏運86,953人；東部國道客運路線共計行駛1,452班次，疏運30,457人。

今日預估初三出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含：

  • 快速公路銜接國道路段
    • 台74線臺中環線接國3快官交流道、
    • 台18線國3中埔交流道
    • 台86線歸仁交流道及仁德系統
    • 台88線鳳山至五甲路段
  • 主要省道幹道
    • 台61鳳鼻至香山
    • 竹南及中彰大橋路段
    • 台9線蘇花路廊
    • 台1線水底寮楓港路段等)
  • 觀光景點聯外道路
    • 北部台2線
    • 台2乙線關渡至淡水路段
    • 台2線萬里至大武崙
    • 福隆路段
    • 台3線大溪路段
    • 台9線礁溪路段
    • 中部台14甲線清境農場
    • 台19線北港朝天宮
    • 台3線古坑至梅山
    • 台17線南鯤鯓代天府路段
公路局已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。民眾可至： 公路局疏運專區公路局智慧化省道即時資訊服務網 查詢路況。

