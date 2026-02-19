連假進入第六天今（19）日大年初三，公路局預估初三出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段、主要省道幹道及觀光景點聯外道路，建議用路人出發前可先以幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。。
昨（18）日初二省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台61線鳳鼻尾隧道至竹港大橋、玄寶大橋、中彰大橋、洋厝至鹿港及王功至漢寶路段等。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛4,646班次，疏運86,953人；東部國道客運路線共計行駛1,452班次，疏運30,457人。
今日預估初三出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含：
- 快速公路銜接國道路段
- 台74線臺中環線接國3快官交流道、
- 台18線國3中埔交流道
- 台86線歸仁交流道及仁德系統
- 台88線鳳山至五甲路段
- 主要省道幹道
- 台61鳳鼻至香山
- 竹南及中彰大橋路段
- 台9線蘇花路廊
- 台1線水底寮楓港路段等)
- 觀光景點聯外道路
- 北部台2線
- 台2乙線關渡至淡水路段
- 台2線萬里至大武崙
- 福隆路段
- 台3線大溪路段
- 台9線礁溪路段
- 中部台14甲線清境農場
- 台19線北港朝天宮
- 台3線古坑至梅山
- 台17線南鯤鯓代天府路段