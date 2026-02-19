我是廣告 請繼續往下閱讀

戰火一觸即發？美軍傳已做好對伊打擊準備

市場分析

華爾街投行集體看漲：年內目標上看6,000美元

外媒報導，美軍已經做好最快在週末攻打伊朗的準備，使得避險情緒升溫。儘管美元表現強勁，全球避險資金週三（18日）仍瘋狂湧入黃金市場。現貨黃金盤中一度攻破每盎司5000美元大關，單日漲幅突破2%，顯示市場對潛在軍事衝突的極度憂慮。根據FX168報導，現貨黃金18日盤中走高，一度突破每盎司5,000美元關卡，終場上漲99.77美元、漲幅2.05%，收在每盎司4,977.29美元。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述國家安全高層消息指出，美軍已向美國總統川普（Donald Trump）報告，軍方最早可於本週六對伊朗發動打擊。儘管具體時間表仍具變數，且川普尚未做出最終決定，但白宮內部正針對局勢升級的風險進行激烈權衡。消息人士透露，為防範伊朗可能的報復行動，五角大樓已計劃在未來三天內，將部分中東地區人員暫時撤離至歐洲或美國本土。此外，美國副總統范斯（JD Vance）直言，儘管外交會談仍在進行，但伊朗顯然不願承認川普設定的「紅線」，若外交手段無法阻止其核計劃，美方保留使用武力的權利。分析師分析，除了戰爭避險情緒外，金價上周大跌後的「逢低買盤」介入，加上中國農曆新年期間市場流動性偏低，進一步放大了價格的震盪幅度。此前，金價曾自5,595美元的歷史高位回落。彭博社指出，本月初的歷史性拋售後，市場正處於劇烈波動後的重塑期。儘管近期金價有所回調，但全球主要金融機構對黃金前景依然樂觀。法國巴黎銀行（BNP Paribas）預測，金價年底可望升至每盎司6000美元。高盛與德意志銀行也維持看漲預期，認為對美國聯準會（Fed）獨立性的質疑與傳統資產的拋售將持續支撐金價。瑞銀集團預期金價將重回上行軌道，並可能在年中觸及每盎司6,200美元。不過FXStreet分析師Joshua Gibson指出，若金價無法突破並守穩5,000美元，市場焦點將重新回到4,850美元支撐區，以及2月初低點約4,400美元。